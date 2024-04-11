В Америке закрываeтся легендарная сеть магазинов с товарами по низким ценам “99 Cents Only”. Она прекратит свою работу к июню 2024 года.
371 торговая точка располагалась в Калифорнии, Техасе, Аризоне и Неваде.
В них продавались многие продукты питания, напитки, канцтовары, полезные мелочи для дома и даже одежда по очень доступным ценам, чем завоевали популярность у своих покупателей.
Цены были в разы дешевле, чем в других супермаркетах!
Последний год компания предоставляла скидку новым покупателям на $5, при покупке на сумму $25 долларов.
Эти магазины спасали многих жителей Калифорнии, в том числе выходцев с постсоветского пространства, которые часто отоваривались в “99 Cents Only”.
В последние дни существования знаменитой сети, которые появились в 60-e, проходят крупные распродажи.
Магазины предлагают товары со скидкой до 30%, но не стоит рассчитывать, что она распространяется на наименования, которые всегда пользовались особой популярностью.
Vitaly Ataev Troshin, SlavicSac.com
California Local News Fellowship