В Америке закрываeтся легендарная сеть магазинов с товарами по низким ценам “99 Cents Only”. Она прекратит свою работу к июню 2024 года.

371 торговая точка располагалась в Калифорнии, Техасе, Аризоне и Неваде.

В них продавались многие продукты питания, напитки, канцтовары, полезные мелочи для дома и даже одежда по очень доступным ценам, чем завоевали популярность у своих покупателей.

Цены были в разы дешевле, чем в других супермаркетах!

Последний год компания предоставляла скидку новым покупателям на $5, при покупке на сумму $25 долларов.

Эти магазины спасали многих жителей Калифорнии, в том числе выходцев с постсоветского пространства, которые часто отоваривались в “99 Cents Only”.

В последние дни существования знаменитой сети, которые появились в 60-e, проходят крупные распродажи.

Магазины предлагают товары со скидкой до 30%, но не стоит рассчитывать, что она распространяется на наименования, которые всегда пользовались особой популярностью.

Vitaly Ataev Troshin, SlavicSac.com

California Local News Fellowship