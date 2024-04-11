Небосклон фигурного катания Америки покорил спортсмен с русскими корнями

На небосклон фигурного катания взошла новая звезда – юный американский фигурист с русскими корнями Илья Малинин занял первое место на Чемпионате мира, который проходил с 18 по 24 марта 2024 года в канадском Монреале. Он стал чемпионом мира впервые в своей карьере.

На чемпионате Малинин установил рекорд по баллам за произвольную программу: он набрал 227,79 балла и превзошел достижение именитого чемпиона Нэтана Чена, в активе которого было 224,92 балла на Гран-при 2019 года.

После чемпионата журналисты сразу причислили молодого спортсмена к списку великих фигуристов. Малинин — первый и единственный в истории фигурист, которому удалось успешно выполнить на соревнованиях четверной аксель, первый и единственный в истории фигурист, исполнивший четверной аксель в короткой программе, первый и единственный в истории фигурист, исполнивший все четверные прыжки на соревнованиях: аксель, риттбергер, сальхов, лутц, тулуп и флип. Второй фигурист в истории (после Нейтана Чена), приземливший шесть четверных прыжков в одной программе.

Американский спортсмен родился и вырос в США в 2004 году. По словам тренера Рафаэля Арутюняна, Малинин является воспитанником советско-российской школы фигурного катания, а Соединенные Штаты дали возможность реализоваться юному спортсмену в полной мере.

Илья вырос в семье российско-узбекских фигуристов Романа Скорнякова и Татьяны Малининой, проживающих в США с 1998 года. Они оба работали тренерами по фигурному катанию после окончания спортивной карьеры. Благодаря родителям Илья свободно говорит на английском и русском языках и с самых малых лет стоит на коньках.

Vitaly Ataev Troshin, SlavicSac.com

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