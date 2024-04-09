США передали Украине конфискованное у Ирана оружие

По оценкам Centcom, предоставленного оружия достаточно для оснащения бригады, пишет Русская служба «Голоса Америки».

США передали Украине стрелковое оружие и боеприпасы, конфискованные при попытке иранских военных доставить их формированиям йеменских хуситов, сообщили во вторник американские военные.



Передача, имевшая место на прошлой неделе, произошла в тот момент, когда Украина испытывает серьезную нехватку боеприпасов, а Конгресс пока не одобрил предоставление нового пакета помощи Киеву.



Президент Джо Байден запросил у Конгресса 95 миллиардов долларов на помощь Украине, Израилю и другим союзникам. Запрос был одобрен в Сенате. Однако на протяжении нескольких недель законопроект блокируется в Палате представителей.



Когда законодатели вернулись в понедельник в Вашингтон после двухнедельного перерыва, спикер нижней палаты Конгресса Майк Джонсон не сообщил о планах относительно голосования по законопроекту.

«В четверг правительство США передало украинским вооруженным силам более 5 000 автоматов АК-47, пулеметов, снайперских винтовок, RPG-7 и более 500 000 патронов калибра 7,62 мм, – сообщается в заявлении Центрального командования США (CENTCOM), размещенном в социальных сетях. – Это оружие поможет Украине защититься от вторжения России».



В документе отмечается, что количество переданного оружия достаточно для оснащения бригады.



Оружие и боеприпасы были захвачены в период с мая 2021 года по февраль 2023 года с четырех судов, которые использовались Корпусом стражей иранской революции (КСИР) для поставок хуситам в Йемене, заявили в CENTCOM.



С ноября 2023 года хуситы совершают нападения на гражданские суда в Аденском заливе и Красном море.



«Поддержка Ираном вооруженных группировок угрожает международной и региональной безопасности, нашим силам, дипломатическому персоналу и гражданам в регионе, а также нашим партнерам. Мы будем продолжать делать все возможное, чтобы пролить свет на дестабилизирующую деятельность Ирана и остановить ее», – подчеркнули в CENTCOM.