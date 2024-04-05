Universal Studios предоставит возможность посетить культовые съемочные площадки

Голливудская студия Universal Studios в честь 60-летия своего Studio Tour позволит посетить культовые съемочные площадки, а также проводить фотосессии на фоне известных декораций.

Известная Голливудская студия Universal Studios празднует 60-летие всемирно известного Studio Tour – 6 десятилетий назад был открыт популярный аттракцион и тематические парки.

В связи с юбилеем студия предлагает специальные туры с 26 апреля по 11 августа 2024, которые будут включать выход из экскурсионного трамвая за кулисы, чтобы посетить культовую съемочную площадку, захватывающие фотосессии, декорации из прошлого, а также все новые обновления Studio Tour.

Продолжительность юбилейной экскурсионной программы составляет примерно 60 минут.

Студия Universal Studios представит первую в истории оригинальную копию знака Hollywood, которая будет временно установлена на задней парковке рядом с остановкой экскурсионного трамвайчика. У гостей будет возможность сфотографироваться рядом с точной копией известного знака.

Также гости смогут попробовать ретро-меню и приобрести сувениры в ретро-тематике, выпущенные специально в честь 60-летнего юбилея Studio Tour.

При этом гостям не нужно приобретать отдельный билет, чтобы попасть на юбилейный тур – обычная стоимость посещения парка аттракционов уже включает празднование 60-летия.

Если вы решите попасть на юбилейный тур, посетите сайт для более подробной информации.

Vitaly Ataev Troshin, SlavicSac.com

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