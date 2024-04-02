Лукашенко заявил, что Беларусь готовится к войне

Белорусские войска проводят военные учения на границе с Украиной, Литвой и Польшей, пишет Русская служба «Голоса Америки».

В Беларуси во вторник начались военные учения в регионах, граничащих с Украиной, а также Литвой и Польшей. Об этом сообщило минобороны Беларуси.



По словам министерства, трехдневные учения, проходящие в Гомельской и Гродненской областях, направлены на отработку действий офицеров и военнослужащих территориальной обороны по защите своих регионов и действий в случае введения военного положения.



Напомним, что отношения Беларуси с западными соседями и Украиной ухудшились за последние несколько лет, в особенности после того, как в феврале 2022 года Москва использовала белорусскую территорию в качестве плацдарма для полномасштабной агрессии против Украины.



В ходе поездки в Гродно Александр Лукашенко сделал следующее заявление, которое приводит его пресс-служба.



«Никому не верьте, что мы хотим воевать. Мы готовимся к войне, я об этом говорю откровенно. “Хочешь мира — готовься к войне” — не я это придумал. Это очень правильно сказано», — сказал Лукашенко.



По его словам, в стране ведется необходимая подготовка соответствующих подразделений; в войска поставляются различные виды вооружений и техники.