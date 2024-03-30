Россия пытается оспорить границы континентального шельфа США

Выступая на 29-й сессии Совета Международного органа по морскому дну, которая проходила на Ямайке в марте, постпред России Сергей Петрович обвинил США в том, что те в одностороннем порядке расширили свои границы морского шельфа. Российский дипломат заявил, что Штаты заявили свои права на 1 млн кв. км. морского дна.

По словам Петровича, 19 декабря 2023 года Вашингтон объявил об установлении внешних границ своего континентального шельфа за пределами 200 морских миль (370,4 км) от исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря, в семи районах Мирового океана, являющихся “общим наследием человечества”.

Представитель России подчеркнул, что США не сообщили о своих действиях Комиссии ООН по границам континентального шельфа.

«Подобные односторонние действия противоречат Конвенции ООН по морскому праву 1982 года и представляют угрозу для целостности режима как самой конвенции, так и района, объявленного «общим наследием человечества», – заявил Петрович.

Отметим, что США не ратифицировали Конвенцию 1982 года, поэтому не являются ее частью.

Россия заявила о непризнании установленных США в одностороннем порядке внешних границ континентального шельфа, МИД РФ направил американской стороне соответствующий демарш по двусторонней линии.

Vitaly Ataev Troshin, SlavicSac.com

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