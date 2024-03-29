В Калифорнии будут бороться с болезнью Альцгеймера

Департамент общественного здравоохранения Калифорнии (CDPH) запустил кампанию Take on Alzheimer’s, чтобы пропагандировать факты и варианты действий в случае болезни Альцгеймера и связанных с ней деменций, чтобы стимулировать образованность и осведомленность.

Это образовательная и информационная кампания направлена на всех калифорнийцев с целью пропаганды здоровья мозга, знаний о разнице между старением и деменцией, а также улучшения общения с близкими и провайдерами медицинского обслуживания.

“Поскольку все больше людей живут дольше, число калифорнийцев, живущих с болезнью Альцгеймера и связанными с ней деменциями, согласно прогнозам, удвоится в течение следующих 20 лет, даже несмотря на то, что процент пожилых людей с деменцией снижается,” – сказал директор CDPH доктор Томас Х. Арагон. “Эта кампания даст возможность нашим разнообразным сообществам поддерживать здоровье мозга, лучше понимать разницу между признаками старения и симптомами деменции, а также побуждать людей вести важные беседы со своими близкими и поставщиками медицинских услуг.”

Многие калифорнийцы избегают обращения за помощью при болезни Альцгеймера из-за неосведомленности, страха и стигмы. Take On Alzheimer’s поможет противостоять этим колебаниям, повышая уровень образованности и поощряя общение во всех сообществах. Он информирует различные сообщества о признаках, факторах риска и способах укрепления здоровья мозга.

Основным фактором риска развития болезни Альцгеймера является возраст, и в Калифорнии проживает больше взрослых в возрасте 65 лет и старше, чем в любом другом штате. Хотя большинство пожилых людей никогда не страдают деменцией, 11% людей с диагностированным Альцгеймером в стране проживают в Калифорнии, и, по прогнозам, это число удвоится в период с 2019 по 2040 год, что подчеркивает необходимость осведомленности, образования и подготовки.

Особенно от этой болезни страдают женщины, составляющие почти две трети диагностированных американцев. Другие группы риска включают пожилых чернокожих американцев, у которых в два раза больше шансов заболеть этим заболеванием, и латиноамериканцев, у которых в полтора раза больше шансов заболеть болезнью Альцгеймера, чем у белых пожилых людей. Калифорния является одним из самых разнообразных штатов страны: шесть округов входят в число 20 самых расово и этнически разнообразных округов страны, что еще раз подчеркивает необходимость продолжения усилий по предотвращению ADRD.

Поэтому, если у вас или у ваших близких была диагностирована болезнь Альцгеймера, посетите TakeonALZ.com, чтобы узнать больше и понять, как снизить риск, поддержать других и взять на себя ответственность за здоровье мозга.

Важно понимать, что если болезнь Альцгеймера диагностирована, то у человека сразу начинается неадекватное поведение, он никого не помнит, не узнает родственников, не может самостоятельно одеться и его нужно изолировать и пр. Люди с Альцгеймером могут продолжать успешно работать долгие годы, а самые тяжелые проявления болезни, когда человек не может самостоятельно делать повседневные дела – это 7, последняя стадия по шкале доктора Барри Рейсберга.

Elena Kuznetsova, SlavicSac.com