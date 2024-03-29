Генпрокуратура РФ изучает обращение о причастности США и других стран к акту международного терроризма.

Генеральная прокуратура Российской Федерации рассмотрит обращение о причастности США и других стран к акту международного терроризма, соответствующая новость размещена на сайте ведомства.

По утверждению Генпрокуратуры, к ним “обратились депутаты Госдумы и общественные деятели с совместным заявлением о расследовании фактов организации и финансирования ряда террористических актов на территории Российской Федерации, а также акта международного терроризма – подрыва газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», следы которых ведут к лицам и структурам, находящимся в США, Германии, Франции и на Кипре.”

Генпрокуратура уверяет, что “материалы будут внимательно изучены, после чего будет рассмотрен вопрос о задействовании механизмов международно-правового сотрудничества”.

Помимо обращения в Генпрокуратуру РФ, депутаты Госдумы направили в генпрокуратуры Германии, Кипра, США и Франции) а также в Следственный комитет РФ заявление о немедленном расследовании и предотвращении финансирования актов международного терроризма, предоставив, по заявлению депутатов, прямые доказательства, касающиеся инициаторов, организаторов, исполнителей, прикрывающих и финансирующих эти преступления.

Российские законотворцы считают, что США и их союзники организовывают теракты на российской территории руками террористической группировки “Исламское государство” и украинских спецслужб. В своих обращениях они потребовали привлечь политическое руководство и спецслужб этих стран к уголовной ответственности.

Vitaly Ataev Troshin, SlavicSac.com

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