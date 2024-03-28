Белый дом: 7 марта США в письменной форме предупредили РФ о террористической угрозе

Советник по коммуникациям в сфере национальной безопасности Джон Кирби рассказал об этом на брифинге для журналистов, пишет VOA.

Белый дом назвал «чушью» утверждения России о причастности Украины к нападению на концертный зал «Крокус Сити Холл», подчеркнув, что «единственная ответственность» за случившееся лежит на группировке «Исламское государство».



Выступая в четверг на брифинге для журналистов, советник Белого дома по коммуникациям в сфере национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США передали российским спецслужбам письменное предупреждение об атаке экстремистов – одно из многих, заблаговременно переданных Москве.



Это заявление было сделано после того, как ранее в четверг Следственный комитет России заявил, что обнаружил доказательства того, что террористы, убившие на прошлой неделе более 140 человек в ходе нападения на концертный зал в Подмосковье, были связаны с «украинскими националистами».



В заявлении СК РФ утверждается, что нападавшие получили значительные суммы из Украины в наличных деньгах и в криптовалюте.



Кирби назвал это утверждение «чепухой и пропагандой».



Напомним, что Украина категорически отрицает какую-либо причастность к нападению, которое стало самым смертоносным в России за последние 20 лет.



«Совершенно очевидно, что ИГ несет полную ответственность за чудовищный теракт в Москве на прошлой неделе, – заявил Кирби. – В действительности США пытались помочь предотвратить этот теракт. И Кремлю это известно».



Кирби заявил, что в преддверии теракта 22 марта правительство США предоставило российским властям четкую подробную информацию о террористической угрозе в отношении больших собраний и концертов в Москве.

«Седьмого марта в 11:15 утра по московскому времени, следуя обычным процедурам и по установленным каналам, которые уже неоднократно использовались ранее, правительство США передало российским службам безопасности предупреждение в письменном виде, – заявил Кирби. – Кроме того, на следующий день, восьмого марта, мы выпустили публичное предупреждение, в котором просили американских граждан избегать больших собраний и концертов в Москве».



Кирби подчеркнул, что США предоставляют такую информацию России, потому что чрезвычайно серьезно относятся к своей обязанности предупреждать о возможных угрозах.



«Мы никогда не хотим видеть гибель невинных людей и террористические атаки. И то утро было одним из многих, когда правительство Соединенных Штатов передало России с сентября 2023 года предупреждение о различных угрозах, – сказал он. – И хотя публичное предупреждение наших посольств, возможно, удержало злоумышленников от нападения восьмого марта, наше предупреждение российскому правительству и широкой общественности точно определило террористическую угрозу, которой подверглись концерты в Москве».



Кирби констатировал, что ИГ несет полную ответственность за нападение.

Он также подчеркнул, что США намерены и впредь сохранять бдительность и предупреждать правительства стран всего мира о возникающих угрозах.