Горячая линия Калифорнии для помощи в борьбе с ненавистью – как она работает год спустя?

«Калифорния против ненависти» (Ca vs Hate) была запущена Департаментом по гражданским правам штата Калифорния в мае 2023 года в качестве многоязычной горячей линии по всему штату, по которой жители могут сообщать о преступлениях и инцидентах на почве ненависти и, что самое важное, соединять людей, подвергшихся ненависти, с культурно компетентными ресурсами и службами по координации ухода, включая психиатрическую помощь, медицинскую поддержку, юридическую помощь, финансовую поддержку и пр.

Жители могут сообщить онлайн в любое время на 15 языках или по телефону на 200 языках с 9:00 до 18:00 с понедельника по пятницу по телефону 833-8-NO-HATE или 833-866-4283 или в любое время онлайн. Конфиденциальные услуги доступны всем бесплатно, независимо от иммиграционного статуса, а сообщения можно подавать анонимно.

Поскольку мы приближаемся к первой годовщине создания горячей линии, на брифинге EMS для этнических СМИ 15 марта был представлен обзор того, как горячая линия связывает нуждающихся с ресурсами через свою систему партнерских организаций, а также поделились показателями показателей по всему штату. Спикеры также обсудили, как их агентства работали с программой «CA vs Hate» в течение прошлого года, как они оценивают ее влияние, в чем они видят сейчас ключевые проблемы для прекращения распространения токсичного языка ненависти и роста преступлений на почве ненависти.

“С момента запуска линии CA vs Hate мы получили 823 сообщения о ненависти в 79% округов Калифорнии,” — сказала Шантель Бермудес, старший менеджер горячей линии. “В качестве защищенного статуса чаще всего сообщается раса, этническая принадлежность, страна происхождения; затем религия; сексуальная ориентация; и гендерная идентичность. 66% из тех, кто сообщил о ненависти, согласились на получение помощи, причем пятью наиболее популярными видами являются юридическая помощь, общие консультации; помощь по жалобам потребителей; общественные действия и социальная защита; и помощь арендодателю-арендатору.”

“Общественные организации, сотрудничающие с горячей линией, предоставляют услуги по реагированию на ненависть по всему штату посредством еженедельных конференций по конкретным делам с агентами по гражданским правам штата,” – сказал менеджер общественной организации Департамента гражданских прав штата Калифорния Джеймс Уильямс-младший.

“Это одно из крупнейших усилий такого рода, учитывая размер нашего штата, и многие штаты смотрят на то, как мы реализуем его, работая вместе, чтобы помочь тем, кто нуждается в поддержке, — добавил он. — как развивается Калифорния, так поступает и большая часть страны.”

Сеть CA vs Hate включает 13 колл-центров и пять организаций прямой поддержки жертв по всему штату.

“Когда кто-то звонит на линию, мы предоставляем переводчика на предпочитаемый заявителю язык и направляем его на тот тип ресурсов, который ему нужен. Кто-то, обученный принимать отчеты, пишет описание того, какие предвзятые мотивы, слова или действия включали в себя акт ненависти,” — рассказала Йоли Ангиано, директор CA по борьбе с ненавистью в 211LA, ведущем агентстве государственной горячей линии, которая организовала аналогичную круглосуточную программу «LA vs Hate» в 2019 году.

“Вам не обязательно быть объектом преследования — вы также можете заявить об этом в качестве адвоката или свидетеля,” — подчеркнула она.

“Как мы можем гарантировать, что мы не только реагируем на ненависть, но и предотвращаем ее? Ненависть растет по всему штату и проявляется во многих формах,” — сказала Синтия Чой, соучредитель партнерской горячей линии Stop AAPI Hate и соисполнительный директор Chinese for Affirmative Action. “Относиться к криминальным инцидентам только как к серьезным — это медвежья услуга нашему сообществу, которая усиливает чувство недоверия и безнадежности, что ничего нельзя сделать”.

“Мы очень быстро узнали от тех, кто нам звонил, что даже тот факт, что кто-то на другом конце провода верит, слушает и заботится о том, чем они с нами делятся — что есть тот, кто хочет слушать — имеет исцеляющий эффект,” — сказала Синтия Чой. “Но даже среди криминальных инцидентов ненависть стремительно растет.”

Последние доступные данные ФБР за 2022 год показывают, что количество зарегистрированных преступлений на почве ненависти резко возросло по всему штату почти для каждой демографической группы в Калифорнии. Всего было зарегистрировано 2120 преступлений, что на 20,2% больше, чем в предыдущем году.

1300 из этих сообщений содержали подозрения на предвзятость по расовому, этническому или национальному происхождению, при этом половина из них была нацелена на чернокожих калифорнийцев — на 27,1% больше, чем в предыдущем году. Более того, чернокожие учащиеся примерно 6% государственных школ Калифорнии сообщают о том, что испытывают ненависть по отношению к себе.

“Наиболее часто сообщаемые ситуации, с которыми сталкиваются наши подразделения по всему штату, — это случаи насилия в школах, специально направленные против чернокожих учащихся,” — сказала Конни Александер-Боайтеи, президент партнерской горячей линии NAACP в Санта-Барбаре. “К сожалению, большая часть этой ненависти к чернокожим студентам исходит от латиноамериканских студентов, и у нас возникают проблемы в общении между этими сообществами. Как ты концентрируешься на школе, когда тебя каждый день травмируют?”

Чтобы справиться с этой школьной ненавистью, NAACP Санта-Барбары и Департамент гражданских прав Калифорнии начали 26 февраля серию межобщинных диалогов между латиноамериканскими и чернокожими сообществами.

“Вы можете сообщать и сообщать о ненависти, но если мы не будем поощрять сообщества к общению друг с другом, мы не сможем добраться до источника и помочь нашим ученикам добиться успехов в школе”, — сказала Конни Александр-Боайтей.

Преступления на почве ненависти ЛГБТ+ также растут: в 2022 году в Калифорнии было совершено 391 преступление на почве предубеждений по поводу сексуальной ориентации, что на 29% больше, чем в предыдущем году. И это только зарегистрированные преступления;. По оценкам Национального исследования виктимизации США, по крайней мере, от 40% до 50% всех преступлений на почве ненависти не сообщается правоохранительным органам.

В целом, представители ЛГБТ+ в девять раз чаще становятся жертвами преступлений на почве ненависти, чем лица, не принадлежащие к ЛГБТ.

“С тех пор, как была запущена линия CA vs Hate, мы определенно стали свидетелями увеличения числа людей, обращающихся за услугами по борьбе с дискриминацией, особенно легальным жильем и поддержкой психического здоровья,” — сказала Ариэль Бустаманте, старший менеджер по наращиванию потенциала партнерской горячей линии LA LGBT Center.

“От владельца малого бизнеса, которого застрелили за видимую поддержку общества, до напуганного родителя, звонившего нам по поводу своего ребенка начальной школы, на которого в кампусе напал другой ученик после того, как его преследовали за его сексуальную ориентацию, до трансгендерной женщины, изо всех сил пытающейся сохранить жилье – эти инциденты подчеркивают острую необходимость не только реагировать на ненависть, но и гарантировать, что этого не произойдет,” — продолжила она.

“Эти акты ненависти взаимосвязаны: когда мы видим рост в одной области, мы часто видим рост по всем направлениям, и понятно, что люди иногда чувствуют нежелание или недоверие, сообщая об этом,” — сказала Бекки Монро, заместитель директора по стратегическим инициативам Департамента гражданских прав Калифорнии.

“Вот почему так важно поощрять людей сообщать или получать помощь через свои общественные организации, если они не чувствуют себя в безопасности, обращаясь напрямую к нам,” — добавила она. “Когда дело доходит до прекращения ненависти, не должно быть неправильных дверей.

Елена Кузнецова, Slavic Sacramento

Эта статья опубликована в сотрудничестве с Ethnic Media Services.