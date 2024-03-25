США ввели санкции против российских финтех-компаний

По словам замглавы Минфина, в целях обхода санкций Россия все чаще прибегает к альтернативным платежным механизмам, пишет Русская служба «Голоса Америки».

США включили в санкционный список два физических лица и восемнадцать юридических лиц за содействие российской экономике в рамках сектора финансовых услуг и технологий.



Согласно опубликованному в понедельник заявлению официального представителя Госдепартамента Мэтью Миллера, многие из попавших под санкции лиц «предлагают услуги ранее включенным в санкционный список организациям, в том числе российским финансовым учреждениям, или используют виртуальные активы для обхода санкций».



«Сегодняшние действия подтверждают приверженность “Большой семерки” делу пресечения использования Россией международной финансовой системы для продолжения войны против Украины, – отмечается в заявлении Миллера. – Оно также отражает наши постоянные усилия по борьбе с компаниями, обслуживающими основную финансовую инфраструктуру России».



В заявлении подчеркивается, что США продолжат принимать все необходимые меры для привлечения к ответственности тех, «кто поддерживает незаконную войну России или извлекает из нее прибыль».



Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов также обнародовало заявление в связи с новыми санкциями. Пять организаций включены в список за то, что они принадлежат или контролируются лицами, уже находящимися под санкциями OFAC.



«Россия все чаще прибегает к альтернативным платежным механизмам, чтобы обойти американские санкции и продолжить финансирование своей войны против Украины», – заявил замминистра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Нельсон. – Поскольку Кремль стремится использовать предприятия в сфере финансовых технологий, Минфин будет продолжать разоблачать и пресекать деятельность компаний, которые стремятся помочь попавшим под санкции российским финансовым учреждениям восстановить связь с мировой финансовой системой».



Среди попавших под санкции – Акционерное общество «Б-Крипто», ООО «Система Распределенного Реестра», ООО «Лайтхаус», ООО «Атомаиз», кипрская компания Tokentrust Holdings Limited, ООО «Веб3 Технологии» и ООО «Веб3 Интегратор» и их владелец Игорь Кайгородов, а также ООО «Центр обработки электронных платежей» и его владелец Тимур Буканов.