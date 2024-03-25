Губернатор Калифорнии осудил гибель гражданского населения в Газе и террористическую атаку Хамаса на Израиль.

В священный для мусульман месяц Рамадан на официальной страничке губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома опубликовано открытое письмо, адресованное мусульманам Калифорнии, американцам-палестинцам и американцам арабского происхождения.

В своем письме калифорнийский губернатор отмечает вклад “друзей-мусульман, американцев палестинского происхождения и американцев арабского происхождения” в достижения штата, начиная от бесчисленных достижений в области литературы, гражданских прав, искусства, развлечений, государственного управления, бизнеса, медицины и науки до ежедневного вклада в жизнь своих сообществ.

Губернатор Ньюсом отмечает, что “ему больно видеть, как страдают ваши общины, неся бремя потерянных родственников и друзей в Газе и сталкиваясь с ростом дискриминации и ненависти здесь, дома”. В своем письме он упоминает несколько недавних случаев ненависти, насилии и дискриминации по отношению к мусульманам.

“Это не единичные инциденты. Акты ненависти, направленные против тех, кто является или считается мусульманином или американцем арабского происхождения, становятся все более распространенными. В Калифорнии количество сообщений о событиях, связанных с антимусульманской предвзятостью, выросло на 44,4% с 2021 по 2022 год… И теперь многие мусульманские и арабо-американские общины сообщают об уровне страха, сравнимом с месяцами после событий 11 сентября,” – пишет Гэвин Ньюсом.

“Американские мусульманские и арабские лидеры, с которыми я беседовал, подчеркивали, что эти цифры раскрывают лишь часть проблемы. Они правы. Из-за страха и исторически укоренившегося недоверия мы знаем, что преступления и инциденты на почве ненависти слишком часто остаются незамеченными многими калифорнийцами-мусульманами, американцами арабского происхождения, американцами-палестинцами и другими группами, которые пережили подозрения и отчуждение в этой стране. Мы в правительстве должны вернуть ваше доверие,” – заявляет губернатор.

Он отмечает, что мусульманские, арабские сообщества не одиноки, что каждая нарастающая волна фанатизма затрагивает не только одну группу и что слишком часто она угрожает всем, кто столкнулся с дискриминацией. Также калифорнийских губернатор подчеркнул действия штата, предпринятые во время президентства Дональда Трампа и его “мусульманском запрете”: Калифорния подала на него в суд, чтобы остановить его, а также приняла законы, направленные на усиление защиты и расширение возможностей для беженцев в Калифорнии и др.

Гэвин Ньюсом пообещал “защищать право мусульман принять участие в калифорнийской традиции мирного протеста — публично выразить свое несогласие с любой войной или решением правительства, против которого вы выступаете, включая войну в Газе”.

“Никто из нас не должен быть свидетелем гибели тысяч и тысяч мирных жителей в Газе без того, чтобы наши сердца не разбились. Масштабы страданий в секторе Газа настолько огромны, что кажется, что лишь немногие палестинцы во всем мире избежали личных потерь… Итак, позвольте мне внести ясность: я осуждаю продолжающуюся и ужасающую гибель невинных гражданских лиц в секторе Газа. Я поддерживаю призыв президента Байдена к немедленному прекращению огня в рамках соглашения по обеспечению крайне необходимой помощи гражданскому населению Газы и освобождению заложников. Я также однозначно осуждаю террористическую атаку Хамаса на Израиль. Настало время серьезно работать над достижением прочного мира, который обеспечит длительную безопасность, автономию и свободу, которых заслуживают как палестинцы, так и израильский народ,” – написал Гэвин Ньюсом.

Губернатор заявил, что “в Калифорнии, его администрация по-прежнему сосредоточена на построении Калифорнии для всех. В рамках этих усилий мы ведем борьбу с исламофобией и антиарабской ненавистью, работая над обеспечением безопасности общин и одновременно возвышая мусульманское и арабо-американское наследие и культуру”.

Основываясь на программе борьбы с ненавистью, в октябре Гэвин Ньюсом санкционировал увеличение средств для Некоммерческой программы грантов (the Nonprofit Security Grant Program) на обеспечение безопасности, чтобы повысить безопасность в местах отправления культа по всему штату, включая мечети, церкви и синагоги, на фоне возросших опасений насилия. Губернатор также тесно сотрудничает с колледжами и университетами, чтобы способствовать безопасности студентов, их психическому здоровью в условиях растущего количества сообщений об инцидентах, связанных с антимусульманскими и антиарабскими предубеждениями.

В письме губернатор пообещал ввести курс этнических исследований в Калифорнии, который будет способствовать созданию атмосферы инклюзивности, в том числе посредством уроков, посвященных американцам арабского происхождения.