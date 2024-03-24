Путин одержал победу на голосованиях в США

17 марта на территории США прошли выборы российского президента на трех избирательных участках: в посольстве РФ в столице США Вашингтоне и в двух российских консульствах в Нью-Йорке и Хьюстоне.

Вереница желающих проголосовать российских граждан выстроилась вдоль стен российского диппредставительства в американской столице. Многие давно перебрались в Америку по соображениям безопасности, т.к. их преследовали на родине. Но даже обосновавшись и получив все документы для легализации в Штатах, некоторые из них продолжают поддерживать российского диктатора и вновь голосуют за Владимира Владимировича.

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Согласно заявлению Центральной избирательной комиссии России, Путин одержал победу на голосовании в “недружественных” США: беспартийный самовыдвиженец снова станет президентом страны еще на один 6 летний срок. Однако отмечается, что в США Путин получил меньше голосов, чем на родине, набрав там рекордные 87,28%

На избирательном участке в Нью-Йорке кандидат Даванков набрал 37,9%, что на 1% больше Путина, набравшего 36,9% голосов; в Хьюстоне Путин получил 42%, а Даванков почти 38% голосов; в Вашингтоне действующему главе отдали 54,9%.

Vitaly Ataev Troshin, SlavicSac.com

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