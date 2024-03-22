В Глендейле участились кражи в домах с помощью взломов Wi-Fi

Департамент полиции Глендейла предупреждает об участившихся кражах со взломами жилых домов с помощью подключения к системами Wi-Fi.

В Южной Калифорнии за последние несколько месяцев наблюдался рост краж со взломом. Полицейское управление города Глендейл (GPD) в округе Лос-Анджелес создало оперативную группу по борьбе со взломом жилых домов. В ее состав входят полицейские, осуществляющие патрулирование на машинах и мотоциклах, специальные правоохранительные органы, детективы и офицеры под прикрытием.

По сообщению полиции, в некоторых случаях краж со взломом злоумышленники использовали технологии для осуществления своих преступных действий: блокировщики сигналов Wi-Fi, чтобы не быть замеченными домашней охранной сигнализацией и камерами. Эта технология нарушает сигналы, излучаемые домашними системами Wi-Fi, перекрывая передачу сигналов системами безопасности и камерами и делая их неэффективными для предупреждения домовладельцев или правоохранительных органов о присутствии злоумышленников.

Расследования этих инцидентов продолжаются, однако полиция призывает жителей сохранять бдительность, принимать активные меры для повышения безопасности своих домов и районов и дает рекомендации по обеспечению безопасности своих домов:

Подключите систему сигнализации и камеры. Убедитесь, что ваша домашняя охранная сигнализация подключена к проводной сети, чтобы предотвратить восприимчивость к помехам сигнала и минимизировать уязвимость к блокировщикам сигналов.

Усильте безопасность ворот на свою собственность. Укрепите безопасность вокруг вашей собственности, установив на ворота прочные замки, которые ограничивают доступ к саду или заднему двору.

Улучшите наружное освещение. Осветите двор с помощью светильников, активируемых при движении, чтобы отпугнуть потенциальных злоумышленников и улучшить видимость в ночное время.

Подготовьте резервные батареи. Оснастите свои камеры видеонаблюдения и системы сигнализации резервными батареями, чтобы обеспечить непрерывную работу во время перебоев в подаче электроэнергии.

Защитите второй этаж. Установите замки или примите дополнительные меры безопасности на окнах и балконах, чтобы предотвратить несанкционированный доступ.

Соседский дозор и няни. Поддерживайте связи с соседями, которым вы доверяете и которые смогут следить за домом, пока вас нет, и рассмотрите возможность привлечения няни для обеспечения дополнительной безопасности.

Жителям рекомендуется незамедлительно сообщать о любых подозрительных действиях или проблемах.

Vitaly Ataev Troshin, SlavicSac.com

California Local News Fellowship