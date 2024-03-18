Американская разведка: РФ потеряла в Украине 300 тысяч солдат, но время играет в ее пользу.

После начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около трёхсот тысяч военных, но ситуация затянулась, что идёт ей на пользу. Владимир Путин скорее всего считает, что его общий расчет по войне работает, – об этом говорится в обнародованном ежегодном докладе разведывательного сообщества Америки.

Этот отчет отражает коллективное мнение разведывательного сообщества, которое “стремится предоставлять детализированную, независимую и неприукрашенную информацию, необходимую политикам, военным и сотрудникам внутренних правоохранительных органов для защиты жизни американцев и интересов Америки в любой точке мира”.

Итак, отчет свидетельствует, “так называемая специальная военная операция России против Украины повлекла за собой серьезные и длительные издержки для России, не смогла достичь полного подчинения Украины, к которому первоначально стремился Путин, и сплотила Запад для защиты от российской агрессии. Россия понесла больше военных потерь, чем когда-либо со времен Второй мировой войны: около 300 000 жертв и тысячи танков и боевых бронированных машин”.

Тем не менее, Россия успешно набирает рекордное количество военнослужащих по контракту, предлагая значительные льготы и манипулируя пропагандой о войне в Украине.

Также, согласно отчету, “российская армия имеет и будет продолжать сталкиваться с проблемами истощения, нехватки личного состава и моральных проблем, хотя ее опора на мины, подготовленные оборонительные позиции и огонь с закрытых позиций помогли ей сдержать наступление Украины в 2023 году”.

В отчете отмечается, что этот тупик играет на стратегических военных преимуществах России и все больше смещает ситуацию в пользу Москвы. Российская оборонная промышленность значительно наращивает производство ударного оружия большой дальности, артиллерийских боеприпасов и других средств, которые позволят ей в случае необходимости выдержать длительную войну высокой интенсивности. Между тем, с конца 2023 года Москва добилась постоянных успехов на поле боя и извлекает выгоду из неопределенности относительно будущего военной помощи Запада”.

Россия продолжит модернизировать свой потенциал ядерного оружия и сохранит самый большой и разнообразный арсенал ядерного оружия и будет представлять собой постоянную глобальную киберугрозу, даже несмотря на то, что она отдает приоритет кибероперациям в войне на Украине.

Развела пришла к выводу, что Россия использует ИИ для создания дипфейков и развивает возможности обманывать экспертов. Лица, находящиеся в зонах боевых действий и в нестабильной политической среде, могут стать одними из самых ценных объектов для фальшивого пагубного влияния.

Особо отмечается, что Россия будет полагаться на частные военные и охранные компании (ЧВК) и военизированные формирования для достижения своих целей на поле боя в Украине, для увеличения российских сил, перемещения оружия и обучения боевиков, сокрытия участия Москвы в секретных операциях и проецирования влияния на Ближнем Востоке и в Африке.

Разведка считает, что Россия почти точно не хочет прямого военного столкновения с НАТО и ограничится “асимметричными мерами”.

В отчет разведывательного сообщества также уделяется внимание потенциальным угрозам, исходящим от Китая, Ирана и Северной Кореи.

Vitaly Ataev Troshin, SlavicSac.com

California Local News Fellowship