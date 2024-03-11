Виктор Орбан: Дональд Трамп не даст ни цента на военную помощь Украине 

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поделился с журналистами телеканала M1 деталями своей встречи с экс-президентом США Дональдом Трампом, которая состоялась 8 марта в имении бывшего президента США в Мар-а-Лаго, штат Флорида.

“В случае, если Дональд Трамп станет президентом США в очередной раз, он не даст ни цента на безопасность ЕС и не поддержит выделение США денег Украине на ведение войны,” – сказал Орбан в интервью журналистам по итогам переговоров с 45-м президентом США.

Тем не менее, по словам венгерского премьер-министра, Трамп – человек мира, как, впрочем как и он сам.

Между тем, американские политики-демократы критикуют венгерского премьера за то, что в ходе своей поездки в США Орбан не захотел встретиться с действующим главой Белого дома.

Ruslan Gurzhiy, SlavicSac.com