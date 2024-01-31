Алексей Панин, 46-летний российский актер, признанный иностранным агентом на родине, решил удивить своих поклонников провокационной выходкой. Чтобы в очередной раз привлечь к себе как можно больше внимания, артист решил надеть на себя свадебное платье и в таком виде устроить пробежку по улицам Лос-Анджелеса.

Впрочем, на одном платье он не остановился: Панин также надел на себя чулки, фату и сделал макияж. Завершили образ белые кеды. Однако создать шок-контент не вышло – в своем блоге актер набрал очень мало комментариев.

В итоге стало известно, что этот образ требовался для рекламного ролика одной русскоязычной музыкальной группы “БангладешЪ-Оркестр” в Соединенных Штатах Америки. В данный момент они активно выступают на юге Калифорнии.

В соответствии со сценарием, жених должен был встретиться с невестой, но вместо нее под фатой оказался Панин. Далее актеры видео устроили забег по городским улицам, который в конце концов привел героев в кафе. Естественно, все завершились счастливым финалом.

Отметим, что комментаторы даже посчитали эту выходку относительно приличной на фоне всего того, что актер делал ранее.

Об этом и многом другом Панин рассказал в интервью местного русскоязычному СМИ “Славянский Сакраменто”. Чтобы не пропустить выпуск беседы с актером, подписывайтесь на ресурсы SlavicSac.com.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

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