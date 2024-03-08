Электромобили вреднее для окружающей среды, чем автомобили, работающие на бензине.

К такому выводу прошло исследование Emission Analytics, которое также показало, что тормоза и шины электромобилей выделяют в 1850 раз больше загрязнений частицами по сравнению с автомобилями с бензиновым двигателем, оснащенных современными выхлопными трубами, которые имеют эффективные выхлопные фильтры и поэтому производят меньше выбросов.

Как пишет Emission Analytics, так как тяжелые автомобили ездят на легких шинах, чаще всего изготовленных из синтетического каучука, произведенного из сырой нефти и других наполнителей и присадок, шины портятся и выделяют в воздух вредные химические вещества. А так как электромобили в среднем на 30% тяжелее автомобилей на бензиновом двигателе, поэтому их тормоза и шины изнашиваются быстрее, чем на стандартных автомобилях – в 400 раз.

Таким образом, исследование Emission Analytics ставит под сомнение целесообразность требований администрации Байдена к электромобилям, которые позиционируются как “транспортные средства с нулевым уровнем выбросов” в стремлении сделать к 2032 году две трети новых автомобилей в США полностью электрическими.

Напомним, что в Калифорнии принят закон, согласно которому с 2035 года в штате можно будет купить только новые электромобили с аккумуляторной батареей, гибридные электромобили с подключаемым модулем и электромобили на топливных элементах. А вот новые автомобили с бензиновыми двигателями приобрести будет невозможно, но можно будет продолжать ездить на ранее купленных.

Пока единственным решением, что можно сделать сейчас – это изменить рецептуру шин таким образом, чтобы свести к минимуму количество токсичных химикатов в них. Электромобили действительно обеспечивают сокращение выбросов углекислого газа примерно на 50%, что влияет на изменение климата.