Президент Джо Байден в четверг выступил в Конгрессе с докладом «О положении дел в стране». Как и ожидалось, он подчеркнул свои разногласия с Дональдом Трампом по внешнеполитическим, социальным и экономическим вопросам и, в частности, по вопросу о налогах для богатых.

Ежегодное выступление главы Белого дома прошло в соответствии с требованием Конституции, согласно которому президент должен «время от времени» отчитываться перед Конгрессом о положении дел в стране. Оно началось с небольшой задержкой после девяти часов вечера по Восточно-американскому времени перед совместной сессией Палаты представителей и Сената.

Об оружии для Украины

В самом начале своего выступления президент Байден заявил, что Украина может остановить агрессию путинской России, но для этого Вашингтон должен продолжить военную помощь Киеву.

“Если кто-то в этом зале думает, что Путин остановится на Украине, то, уверяю вас, он этого не сделает, – подчеркнул Байден. – Но Украина может остановить Путина, если мы поддержим Украину и предоставим ей оружие, необходимое для самозащиты. Это все, о чем просит Украина. Они не просят американских солдат”.



Президент США подчеркнул, что американские солдаты не воюют в Украине и он намерен придерживаться этой же политики.



“Но теперь помощь Украине блокируется теми, кто хочет, чтобы мы отказались от нашего лидерства в мире”, – сказал Байден, имея ввиду позицию республиканцев в Палате представителей.

Глава Белого дома также приветствовал сегодняшнее официальное присоединение Швеции к НАТО, которое еще больше сплотило и усилило Североатлантический альянс, который, по словам Байдена, сейчас является самым мощным военно-политическим союзом в мировой истории.

“В прошлом году мы приветствовали Финляндию в Альянсе, а сегодня утром Швеция официально присоединилась к НАТО, и сегодня вечером здесь находится их премьер-министр”, – отметил президент.

Байден заявил, что его послание Путину очень простое: “Мы не уйдем. Мы не поклонимся”.

“История смотрит на нас”, – несколько раз повторил президент США.

“Не так давно президент-республиканец Рональд Рейган прогремел: «Мистер! Горбачев, снеси эту (Берлинскую) стену», – напомнил Байден. – Теперь мой предшественник, бывший президент-республиканец, говорит Путину: «Делай, черт возьми, что хочешь»”.

Об угрозах для демократии

Байден постарался создать контраст с Трампом, его потенциальным республиканским соперником на предстоящих выборах 5 ноября, подчеркнув свою приверженность праву на аборты.

Байден также сосредоточился на угрозах для демократии, которые, по его мнению, представляет Трамп, поскольку бывший президент повторяет, по словам Байдена, ложные утверждения о своем поражении на выборах 2020 года и собирается преследовать своих политических врагов.

Об экономике



Байден подчеркнул, что американская экономика быстрыми темпами продолжает восстанавливаться и что “пандемия больше не контролирует нашу жизнь”, благодаря массовой вакцинации американцев.



“Мне досталась экономика, находившаяся на грани краха, – заявил президент. – Теперь наша экономика вызывает зависть во всем мире! 15 миллионов новых рабочих мест было создано всего за три года – это рекорд. Уровень безработицы – самый низкий за последние 50 лет”.



Байден также добавил, что рекордное число американцев – 16 млн человек – занялись малым бизнесом, произошел рекордный исторически рост рабочих мест и рост малого бизнеса среди афроамериканцев, латиноамериканцев и азиатско-американских общин.



“Сегодня больше людей имеют медицинскую страховку, чем когда-либо прежде, – заявил Байден. – Расовый разрыв в богатстве – минимальный за последние 20 лет. Зарплаты продолжают расти, а инфляция продолжает снижаться”.



По утверждению Байдена, инфляция снизилась с 9% до 3% – это самый низкий уровень в мире.

О налоге на богатство



“Чтобы сделать налоговый кодекс справедливым, нужно заставить крупные корпорации и очень богатых людей, наконец, платить свою долю, – заявил Джо Байден. – В 2020 году 55 крупнейших компаний Америки получили 40 миллиардов долларов прибыли и не заплатили ничего в виде федеральных подоходных налогов. Больше такого не будет! Благодаря закону, который я составил и подписал, крупные компании теперь должны платить как минимум 15 процентов. Но это все равно меньше, чем простые работники платят в виде федеральных налогов”.



Как заявил президент, пора поднять минимальный корпоративный налог по крайней мере до 21 процента, “чтобы каждая крупная корпорация, наконец, начала платить справедливую долю”.



“Я также хочу покончить с налоговыми льготами для крупных фармацевтических и нефтяных компаний, частных самолетов и огромных зарплат руководителей компаний!” – пообещал глава Белого дома.



“В Америке 1000 миллиардеров. Знаете, какая средняя ставка федерального налога для этих миллиардеров? 8,2 процента! Это намного меньше, чем платит подавляющее большинство американцев, – заявил президент. – Ни один миллиардер не должен платить налог по меньшей ставке, чем учитель, работник санитарных служб, медсестра! Вот почему я предложил установить минимальный налог для миллиардеров в размере 25 процентов. Всего 25 процентов. Это позволит собрать 500 миллиардов долларов в течение следующих десяти лет”.

О ситуации на Южной границе



Говоря о критической ситуации на Южной границе, Байден напомнил, что еще в ноябре прошлого года его команда начала серьезные переговоры с двухпартийной группой сенаторов и их результатом стал двухпартийный законопроект, “включающий самые жесткие реформы в области охраны границ, которые когда-либо проводились в нашей стране”.



“Это двухпартийное соглашение предусматривает наем еще 1500 агентов и офицеров пограничной службы. Появление еще 100 иммиграционных судей, чтобы справиться с 2 миллионами дел. Еще 4300 офицеров по предоставлению убежища и введение новой политики, позволяющей принимать решения по делам за шесть месяцев, а не за шесть лет. Еще 100 высокотехнологичных машин для обнаружения наркотиков, чтобы значительно расширить возможности для досмотра и пресечения контрабанды фентанила в Америку”, – отметил президент.



Байден выразил уверенность, что большинство членов Палаты представителей и Сената поддержали бы этот законопроект, “если бы у них была такая возможность”.



“Мне сказали, что мой предшественник звонил республиканцам в Конгрессе и требовал, чтобы они заблокировали законопроект. Он считает, что это будет политической победой для меня и политическим поражением для него. Дело не в нем и не во мне. Это будет победа Америки. Мои друзья-республиканцы, вы должны принять этот законопроект ради американского народа”, – призвал Байден.

О кризисе на Ближнем Востоке



Президент особо остановился на ситуации на Ближнем Востоке.



“Я знаю, что последние пять месяцев были душераздирающими для многих людей, для израильского народа, палестинского народа и для многих американцев. Этот кризис начался 7 октября с массового убийства людей террористической группировкой ХАМАС. 1200 невинных людей, женщин и девочек, мужчин и мальчиков, были зверски убиты, многие подверглись сексуальному насилию. Это был самый смертоносный день для еврейского народа с момента Холокоста. Было взято 250 заложников. Сегодня вечером в этом зале находятся американские семьи, чьи близкие до сих пор удерживаются ХАМАС”, – напомнил Байден.



Президент пообещал, что американское правительство не успокоится, пока не вернет всех незаконно удерживаемых американцев домой. В том числе, удеживаемых в России Эвана Гершковича и Пола Уилана.



Байден подчернул, что “Израиль имеет право действовать против ХАМАС”, и что “ ХАМАС может завершить этот конфликт сегодня”, освободив заложников, сложив оружие и привлекая ответственности тех, кто виновен в терактах 7 октября.



Байден отметил, что боевики ХАМАС прикрываются гражданским населением. “Но у Израиля также есть фундаментальная ответственность за защиту невинных мирных жителей Газы. Эта война принесла мирным жителям больше ущерба, чем все предыдущие войны в Газе, взятые вместе”, – признал американский президент, напомнив, что более 30 тысяч палестинцев убиты, почти 2 миллиона палестинцев подвергаются бомбардировкам или остались без крыши над головой.



“Мы работаем без остановки, чтобы немедленно установить перемирие, которое продлится как минимум шесть недель. Это позволит вернуть заложников домой, облегчить невыносимый гуманитарный кризис и создать что-то более долговечное. Соединенные Штаты возглавляют международные инициативы по доставке гуманитарной помощи в Газу”, – подчеркнул глава Белого дома.



“Единственным реальным решением является создание двух государств. Я говорю это как давний сторонник Израиля и единственный американский президент, посетивший Израиль во время войны, – отметил Байден. – Нет другого пути, который гарантировал бы безопасность и демократию Израиля. Нет другого пути, который гарантировал бы, что палестинцы смогут жить мирно и с достоинством. Нет другого пути, который гарантировал бы мир между Израилем и всеми его арабскими соседями, включая Саудовскую Аравию”.



О конкуренции с Китаем



Президент-демократ сказал, что на протяжении многих лет слышал от своих республиканских друзей и многих других политиков, что Китай на подъеме, а Америка отстает.



“Они ошибаются, – заявил Байден. – Америка на подъеме. У нас лучшая экономика в мире. С тех пор, как я пришел к власти, наш ВВП вырос. И наш торговый дефицит с Китаем упал до самой низкой точки за более чем 10 лет. Мы противостоим несправедливым экономическим практикам со стороны китайцев и защищаем мир и стабильность в Тайваньском проливе. Я возродил наши партнерства и альянсы на Тихом океане. Я гарантировал, что самые передовые американские технологии не смогут быть использованы в китайском вооружении”.



“Мы хотим конкуренции с Китаем, но не хотим конфликта. И мы находимся в более сильной позиции, чтобы выиграть конкуренцию за XXI век в соревновании с Китаем или с кем бы то ни было еще”, – заключил президент США.

О президентском возрасте и о вере в Америку

В конце своего выступления президент Джо Байден позволил себе прокомментировать критические замечания оппонентов по поводу его возраста.

“За свою карьеру мне доводилось слышать, что я слишком молод или слишком стар. Но молод я или стар, я всегда знал, что всегда остается неизменным, – сказал Байден. – Это наша путеводная звезда. Сама американская идея, что все мы созданы равными и заслуживаем равного отношения к себе на протяжении всей нашей жизни. Мы никогда в полной мере не жили в соответствии с этой идеей, но мы никогда и не отступали от нее. И я не отступлю от нее сейчас”.

Президент представил свое видение будущего Соединенных Штатов Америки.

“Мои соотечественники-американцы! Проблема, стоящая перед нашей страной, не в том, насколько мы стары, а в том, насколько стары наши идеи. Ненависть, гнев, месть, возмездие – одни из самых старых идей. Но нельзя возглавлять Америку, руководствуясь древними идеями, которые только отбрасывают нас назад. Чтобы возглавлять Америку, страну возможностей, нужно иметь видение будущего – какой Америка может и должна быть. Сегодня вечером вы услышали мое видение. Я вижу будущее, в котором мы защищаем демократию, а не сокращаем ее. Я вижу будущее, в котором мы восстанавливаем право на выбор и защищаем другие свободы, а не отнимаем их. Я вижу будущее, в котором средний класс, наконец, получит свой шанс, а богатые люди, наконец, будут платить справедливую долю налогов. Я вижу будущее, в котором мы спасем планету от климатического кризиса, а нашу страну – от насилия с применением оружия. И прежде всего, я вижу будущее для всех американцев! Я вижу страну для всех американцев! И я всегда буду президентом для всех американцев, потому что я верю в Америку!” – сказал в завершении Джо Байден.