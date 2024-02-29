Госдепартамент США предупредил о рисках ведения бизнеса в России и на оккупированных ею территориях Украины.

В канун двухлетия войны в Украине Годен выпустил предупреждение о рисках ведения бизнеса в России и оккупированных ее территориях. По оценкам Соединенных Штатов, ведение бизнеса в Российской Федерации и на оккупированных Россией территориях Украины создает серьезные юридические, финансовые и репутационные риски.

Клептократическая среда в России подрывает честную конкуренцию и верховенство закона, делая бизнес уязвимым для вымогательства, конфискации собственности и для действий правоохранительных органов США. Бизнес может подвергнуться серьезным гражданским и уголовным наказаниям в случае обхода экономических санкций, экспортного контроля и ограничений на импорт, введенных в отношении России Соединенными Штатами и их союзниками и партнерами.

Государственный департамент США, Департамент финансов США, Департамент торговли США и Министерство труда США («DOL») выпустили деловую рекомендацию, чтобы гарантировать, что бизнесы, неправительственные организации, частные лица и организации имеют информацию, необходимую для обоснования своих соображений относительно рисков, связанных с ведением бизнеса или участием в сделках с участием Российской Федерации или оккупированных ею территорий Украины.

Среди рисков для бизнесов, организаций и частных лиц выделяются следующие:

– Они могут подвергнуться санкциям, экспортному контролю, запретам на импорт, уязвимости к отмыванию денег и коррупции;

– Их причастность к нарушениям Правительством России международного права, включая военные преступления и преступления против человечности, а также нарушения прав человека; и

– Риск в связи с распространением и применением репрессивных законов в Российской Федерации и на оккупированных ею территориях Украины, включая меры, разрешающие экспроприацию в определенных случаях или задержания на надуманных основаниях.

Проведение усиленной комплексной проверки во многих случаях может помочь снизить или смягчить эти риски и способствовать повышению прозрачности для всех заинтересованных сторон в отношении таких рисков.

Госдепартамент подчеркивает, что США со своими союзниками и партнерами помогают Украине защитить себя и вводят беспрецедентные санкции, чтобы уменьшить способность правительства России вести незаконную войну. Это включает в себя санкции в отношении физических и юридических лиц в экономике и правительстве, финансовых учреждений и российского суверенного фонда благосостояния. Санкции, экспортный контроль и другие экономические меры, такие как ограничение цен на нефть и нефтепродукты, направлены на сокращение текущих и будущих доходов Правительства России.

При этом, согласно заявлению Госдепа, санкции не направлены на то, чтобы повлиять на народ России, но они направлены на то, чтобы воспрепятствовать импорту российским правительством компонентов, технологий и других ресурсов в оборонный сектор и сделкам с ним, а также воспрепятствовать уклонению России от санкций.