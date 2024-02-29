Основатели американских IT-компаний Object First и Veeam Software Андрей Баронов и Ратмир Тимашев, входившие в список «200 богатейших бизнесменов России» с 2017 по 2021 год, отказались от российского гражданства, сообщает Forbes. Баронов сделал это в апреле 2023 года, Тимашин – в январе 2024 года.

По информации Forbes, у обоих бизнесменов есть гражданство Кипра и они давно не живут в России: Баронов – в Швейцарии, Тимашев – в США.

Как пишет Forbes, Баронов сообщил на своей странице в LinkedIn о том, что инициировал выход из российского гражданства, в своем посте он написал, что «глубоко переживает российское вторжение в Украину». Также он заявил, что пожертвовал миллионы долларов «авторитетным гуманитарным организациям» на помощь украинским беженцам и будет продолжать это делать.

Баронов и Тимашев стали восьмым и девятым бизнесменами – участниками российского списка Forbes, отказавшимися от гражданства.