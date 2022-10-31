Forbes: Сакраменто – лучшее место для жизни в Калифорнии в 2022 году

Forbes сравнил различные города Калифорнии, используя данные с нескольких платформ, чтобы измерить такие критерии как доступность жилья, здоровая занятость и рост населения. Рейтинг учитывает размер города, уровень преступности, разнообразие, уровень безработицы, стоимость жизни, общественные удобства, такие как мероприятия на свежем воздухе, общественный транспорт и доступ к здравоохранению.

И первое место в рейтинге Forbes занял Сакраменто с его населением 525 041 человек, средней стоимостью дома $614 925 и средним доходом $65 847.

По мнению Forbes, “столица Калифорнии подходит для семейного отдыха, имеет широкие возможности для получения образования и предлагает разумную стоимость жизни. Уровень безработицы здесь один из самых низких в штате, поскольку правительство, здравоохранение и технологии являются основными отраслями”.

Среди других преимуществ города указываются его близость к Сан-Франциско, наличие нескольких профессиональных спортивных команд, велосипедных дорожек протяженностью 32 мили, пивоварен и кафе.

Далее места в рейтинге распределились следующим образом:

2. Сан-Диего

3. Сан-Франциско

4. Лос-Анджелес

5. Сан-Хосе

6. Вальехо

7. Окснард

8. Модесто

9. Фрезно

10. Бейкерсфилд