Канадцы мигрировали в РФ из-за приверженности к традиционным ценностям, но разочаровалась

Многодетная семья из Канады мигрировала в Россию из-за приверженности к традиционным ценностям, но разочаровалась.

В самом начале 2024 года христианская пара Аренд и Аниса Фейнстра уехали из Канады в Россию, в Нижегородскую область, чтобы, как они считают, спасти своих 8 детей от наркомании и ЛГБТ. В родной Канаде у них остался еще один ребенок, которого они планируют забрать в ближайшее время.

Собраться и уехать в далекую Россию их заставил страх – они не чувствуют, что в безопасности воспитывают своих детей в Канаде, когда вокруг распространяются идеи ЛГБТ, все переполнено трансгендерной повесткой и другими вещами, с которыми многодетные родители не согласны и чувствуют себя в меньшинстве среди нарастающего количества нетрадиционных ценностей.

До переезда канадцы русский язык не изучали, а Поволжье было выбрано потому, что там много плодородных земель, на которых Фейнстра планируют заниматься тем же, что делали в Канаде и хорошо знают – фермерством.

Родственники не поддержали решение Аренда и Анисы переехать в Россию, даже подумали, что они сумасшедшие, а вот подписчики их блога поддержали пару.

Чтобы переехать в Россию, канадцы продали все свое имущество и отправили все деньги на счет в Нижнем Новгороде. Однако после приезда у семьи возникли проблемы – банковский счет оказался заблокирован и своими деньгами они воспользоваться не могут. В связи с чем стало появляться разочарование. Аниса Фейнстра даже заявила, что жалеет о решении переехать в Россию.

В настоящее время семья Фейнстра обживается в христианском комьюнити и продолжает вести свой youtube-канал.