Мать Алексея Навального Людмила записала видеообращение к Владимиру Путину с требованием отдать ей тело сына, пишет Служба новостей «Голоса Америки».

О смерти Навального сообщили в пятницу российские пенитенциарные органы. В сообщении говорилось, что диссидент «почувствовал себя плохо» после прогулки, «практически сразу потеряв сознание».

«За моей спиной находится колония ИК-3 “Полярный волк”, где 16 февраля погиб мой сын Алексей Навальный», – говорится в обращении матери Навального.

«Пятый день я не могу увидеть его, мне не выдают его тело и мне даже не говорят, где он находится. Я обращаюсь к вам, Владимир Путин, решение вопроса зависит только от вас. Дайте мне, наконец, увидеть моего сына. Я требую незамедлительно выдать тело Алексея, чтобы я могла его по-человечески похоронить”, – говорит Навальная.

Накануне ее не пустили в морг в Салехарде, где, предположительно, находится тело политика.