Вашингтон, Лондон и Брюссель намерены привлечь виновных в смерти Навального к ответственности

Глава британского МИД Дэвид Кэмерон подчеркнул репрессивный характер политической системы РФ, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Великобритания в среду ввела санкции против шести руководителей колонии, в которой на прошлой неделе скончался российский оппозиционер Алексей Навальный. В заявлении главы британского МИД Дэвида Кэмерона отмечается, что начальнику колонии и пяти его заместителям будет запрещен въезд в Великобританию, а их активы будут заморожены.



«Очевидно, что российские власти видели в Навальном угрозу и неоднократно пытались заставить его замолчать… Никто не должен сомневаться в репрессивном характере российской системы, – подчеркивает Кэмерон. – Те, кто несет ответственность за жестокое обращение с Навальным, не должны питать иллюзий – мы привлечем их к ответственности».



МИД Великобритании вызвал российского посла, чтобы дать понять, что российские власти несут «полную ответственность» за смерть Навального.



Евросоюз на этой неделе предпринял шаги, направленные на введение новых санкций против России на фоне заявлений вдовы Навального Юлии Навальной о необходимости привлечь Путина к ответственности.



Германия, Литва и Швеция были в числе стран ЕС, призвавших ввести новые санкции против России в связи со смертью Навального.



Как заявил во вторник президент Джо Байден, США объявят в пятницу о новом крупном пакете санкций против России в связи со смертью Навального и годовщиной вторжения России в Украину.



С заявлениями по поводу смерти Навального выступили находящиеся в заключении российские оппозиционеры.



«Я точно и твердо знаю одно — ответственность за смерть Алексея Навального несет лично Владимир Путин, – подчеркивается в сообщении отбывающего 25-летний срок Владимира Кара-Мурзы. – Потому что Алексей был его персональным узником».



Илья Яшин, отбывающий восьмилетний срок за осуждение вторжения в Украину, также заявил, что у него «нет сомнений» в том, что Навальный был убит по приказу Путина.