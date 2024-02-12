Адвокат-международник бесплатно защищает УПЦ от нападок правительства.

“Под предлогом войны с Россией украинские чиновники резко ограничили религиозные свободы и напали на права членов Украинской Православной Церкви (УПЦ). Пострадавшие, которых обвиняют без доказательств в пособничестве России, требуют соблюдения их гарантированных прав,” – заявляет Роберт Амстердам, известный юрист-международник юридической фирмы Amsterdam & Partners с офисами в Вашингтоне, округ Колумбия, и Лондоне.

Одним из громких его дела было дело ЮКОСа, он защищал Михаила Ходорковского.

Сейчас у Амстердама в качестве клиента – Священный Синод Украинской Православной Церкви, которого юрист представляет pro-bono. В прошлом месяце его юридическая фирма запустила сайт, специально посвященный защите Украинской православной церкви.

Амстердам писал в Х, что “несмотря на получение миллиардной помощи от Запада, украинское правительство преследует членов Украинской Православной Церкви, захватывает и закрывает церкви, а также сажает духовенство в тюрьму по надуманным обвинениям и ложным обвинениям в сговоре с врагом. Это авторитарное поведение должно прекратиться немедленно.”

Юрист убежден, что “вопреки пропаганде украинского правительства, УПЦ является независимой церковью – вместо этого мы наблюдаем чистое политическое преследование и оппортунизм, который не имеет ничего общего с национальной безопасностью Украины”.

Недавно Амстердам дал интервью Youtube-каналу “Александр ШЕЛЕСТ”, признанному в России иностранным агентом, в котором рассказал, что его команда узнала от Роберта Дестро, помощника госсекретаря, работавшего при президентстве Дональда Трампа, что уничтожение УПЦ было пунктом политики США, в которой участвовали бывший президент Украины Порошенко и Константинопольский патриарх Варфоломей.

По словам юриста, “и Патриарх Варфоломей, и президент Порошенко, и госсекретарь Помпео согласовали эти драматические изменения в жизни Церкви в Украине”. В январе 2021 года госсекретарь Помпео открыто признал роль США в оказании давления на Церкви с целью признания раскольнической «Православной Церкви Украины», созданной США-Украиной-Константинополем специально для замены Церкви, существовавшей в Украине уже 1000 лет.