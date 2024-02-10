Героями нашей сегодняшней истории являются Дмитрий, Екатерина и их сын Лионель, которые совсем недавно приехали в столицу Калифорнии, Сакраменто.

О Сакраменто они слышали очень много и с самого начала знали, куда поедут. Они долго к этому готовились, примерно 3-4 года. Этот город был выбран во многом из-за того, что в нём легко, как им рассказывали, легализоваться.

До переезда в США пара жила в Израиле, куда они приехали в 2019 году и запросили политическое убежище. По их словам, в Израиле его не одобряют, но позволяют людям работать и жить в стране до 4-5 лет. Екатерина и Дмитрий прожили в Израиле 4,5 года, после чего получили отказ. К переезду в Америку супруги уже были готовы, так как предвидели подобный исход.

Из Израиля они выехали 6 декабря и уже 31 декабря оказались на территории Штатов. Выезд был свободный, можно было отправиться в любую страну, необязательно было посещать Россию. В итоге пара отправилась в Грузию, где они провели ночь и улетели в Стамбул. Спустя пять дней их ждал вылет в Мехико прямым рейсом, где они провели 3 недели.

Изначально супруги зарегистрировались по CBP One, но в итоге ознакомились с правилами и узнали, что если есть отказ от третьей стороны, то дату можно не ждать. Поэтому они решили попробовать попросить политическое убежище без ожидания. В тот период в Израиле уже шла война, поэтому было решено немного ускорить процесс.

Дмитрий и Екатерина родом из Казани, но до отъезда в Израиль два года жили в Краснодаре. Покинуть Россию им пришлось из-за гонений, которые возникли из-за политической активности пары: они ходили на митинги, участвовали во многих акциях протеста и были сторонниками Алексея Навального. Потом Навального признали экстремистом, и Дмитрию с Екатериной пришла повестка.

Молодые люди хорошо знали, чем обычно это заканчивается, поэтому они собрали два небольших чемодана и фактически без денег отправились в Израиль, где у них родился ребенок, но израильское гражданство он не получил.

По их словам, на американской границе их встретили очень хорошо: их не разделяли и чувствовалась поддержка со стороны сотрудников пограничной службы. Небольшие проблемы возникли с мексиканцами, которые не пропускали их, чтобы они дошли пешком до американцев. Из-за этого паре пришлось брать машину и добираться на ней.

На границу они попали в 8 вечера и их сразу начали оформлять – на это ушла вся ночь. Спать им пришлось в двух одиночных комнатах, их периодически будили и задавали разные простые вопросы. В 7 утра их в очередной раз разбудили и отвезли в какой-то офис, где их оформляли на выход. Там Дмитрию выдали специальный телефон, с помощью которого он должен был отмечаться по средам — отправлять с него селфи.

К слову, машину на границе забрали. При желании, пара могла бы ее вернуть, но за штрафстоянку пришлось бы заплатить “кругленькую сумму”.

Политические беженцы из РФ свидетельствуют, что в Сакраменто их встретили прекрасно. Другие русскоязычные жители калифорнийской столицы стали активно помогать беженцам и приносить посуду, бытовую химию, игрушки для ребёнка и прочее. В общем, приём оказался радушным.

В итоге, Дмитрий и Екатерина быстро оформили необходимые документы и медицинскую страховку. Сейчас пара планирует посещать школу для изучения английского языка, а ребенок отправится в детский сад. К слову, в будущем они надеются воспитать сына профессиональным теннисистом.

Супруги живут в Калифорнии чуть больше месяца и довольны обстановкой. Пара считает столицу Калифорнии идеальным местом для жизни. “Вокруг довольно много хороших людей, которые действительно готовы оказать помощь при необходимости”, – говорят иммигранты. Сакраменто — довольно тихий город, поэтому он им нравится гораздо больше, чем в Лос-Анджелесе или Майами. Это отличное место, чтобы растить ребёнка, убеждены они.

По их словам, основное отличие от Израиля в том, что в Америке государство в самом деле оказывает помощь и поддержку беженцам, дает им возможность легализоваться.

Многие россияне сильно сомневаются, стоит ли им ехать в Калифорнию. Ответ Дмитрия на этот вопрос однозначно положительный. Он убежден, что в РФ у его семьи нет будущего.

По профессии глава семейства учитель географии, но он инвалид по зрению и ему пока сложно найти какую-либо работу. Возможно, он сначала выучит английский язык и временно телефонными продажами.

Ребята размышляют, что если Америка откажет им в гражданстве, то “в Россию они точно ни за что не вернутся”. Впрочем, супруги уверены, что у них всё будет хорошо.

Близкие полностью поддерживают Екатерину и Дмитрия. Их родители одобряют решение детей о переезде. Более того, они бы сами предпочли со временем перебраться в Америку.

Сейчас у супругов есть всё необходимое для жизни, осталось только найти работу и окончательно обустроиться.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship