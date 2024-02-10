Владельцам эвакуаторной компания предъявлены обвинения в масштабном мошенничестве

Владельцам эвакуаторной компания предъявлены уголовные обвинения в мошенничестве за незаконную буксировку машин.

Прокурор Сан-Франциско Дэвид Чиу объявил 6 февраля, что он приостановил деятельность Auto Towing и нескольких аффилированных лиц и компаний.

Прокурор Чиу возбудил дело об отстранении компании Auto Towing за незаконную эвакуацию автомобилей, припаркованных на частной коммерческой парковке, за ограничение времени, в течение которого автовладельцы забрать свои машины, и принуждение их к оплате наличными. Жертвами были в основном жители, не говорящие на английском.

Владельцам Auto Towing Эбигейл Фуэнтес и Хосе Бадилло были предъявлены уголовные обвинения в мошенничестве в сфере социального обеспечения.

По данным прокуратуры города, в период с 2018 по 2023 год Эбигейл Фуэнтес и Хосе Бадилло совместно управляли тремя эвакуаторными бизнесами в Сан-Франциско: Auto Towing, Jose’s Towing и Specialty Towing and Recovery, и получили более 2 миллионов долларов. Пару объединяли личные отношения и общие дети.

Бизнесам, деятельность которых была приостановлена, запрещено участвовать в торгах или получать городские контракты. Это особенно важно, так как именно это и происходило: некоторое время Эбигейл Фуэнтес работала в Агентстве социальных служб Сан-Франциско, где она одобряла заявки на участие в программах общественного благосостояния. Прокуратура думает, что она неправомерно одобрила заявление Бадилло, скрыв, что у нее были с ним личные отношения.

Кроме того, и Фуэнтес, и Бадилло якобы лгали о своих значительных доходах и активах, чтобы получить государственные льготы, на которые они не имели права.

Как удалось узнать “Славянскому Сакраменто” в офисе прокурора Сан-Франциско, пользуясь социальными льготами, пара приобрела “Ламборджини” стоимостью $288 тыс.

Прокурор Дэвид Чиу заявил, что Эбигейл Фуэнтес и Хосе Бадилло “воспользовались общественностью и обманули наши программы социальной защиты. Фуэнтес и Бадилло продемонстрировали четкую модель хищнического поведения, направленного на обогащение за счет наиболее уязвимых из нас”.

В период с февраля по май 2023 года сотрудники Auto Towing незаконно отбуксировали несколько автомобилей с банковской парковки в районе Портола без разрешения владельца недвижимости. Эвакуаторная компания не имеет права эвакуировать автомобиль с территории частной собственности без согласия собственника.

В соответствии с Транспортным кодексом Калифорнии, владельцы транспортных средств имеют право забрать свои автомобили 24 часа в сутки, в любой день года и имеют право платить наличными или кредитной картой.