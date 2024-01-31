Россияне в США смогут участвовать в выборах президента РФ

17 марта граждане РФ, проживающие на территории США, смогут участвовать в выборах российского президента.

В общей сложности будет открыто три избирательных участка: в посольстве в Вашингтоне, Округ Колумбия, в генеральных консульствах в Хьюстоне и Нью-Йорке. Подробнее о сложившейся ситуации рассказал посол РФ в Штаты Анатолий Антонов.

Дипломат уверяет, что в последнее время ситуация в области безопасности работы консульства и посольства оставляет желать лучшего. Это связано преимущественно с действиями членов украинской диаспоры.

Особенности подготовки к выборам

17 марта российские граждане, проживающие в США, имеют возможность воспользоваться избирательным правом и поучаствовать в выборах президента РФ. На фоне этого основной задачей посольства является обеспечение реализации электоральных прав россиян.

График работы избирательных участков чуть позже разместят на информационных ресурсах диппредставительств России.

По словам Антонова, была проведена масштабная работа по подготовке к выборам, сотрудники посольства действуют в строгом соответствии с положениями отечественного законодательства, соблюдая законы страны пребывания. Посольство находится в постоянном контакте с комиссией Министерства иностранных дел по организации выборов и с ЦИК Российской Федерации.

Поэтому россиянам, проживающим на территории Штатов и желающим принять участие в выборах стоит ознакомиться с информацией, опубликованной на сайте посольства и в официальных аккаунтах в социальных сетях.

Однако, под вопросом остается явка избирателей, которая напрямую связана с объективными факторами, препятствующими волеизъявлению граждан РФ. В первую очередь, это отсутствие генеральных консульств на территории Западного побережья, где проживает наибольшее число выходцев из России.

Выездные голосования, вероятно, организованы не будут из-за опасений дипломатов, обусловленных войной против Украины. Кроме этого, российские представители в США регулярно говорят о якобы существующей русофобии и постоянно поступающих угрозах. Также не стоит забывать и про существенное сокращение сотрудников дипмиссий в связи с массовой высылкой российских дипломатов.

Кроме этого мидовских работников беспокоят потенциальные акции протестов рядом с российскими заграничными учреждениями. В связи с чем правительство РФ направило в Государственный департамент Америки ноту, требуя усилить безопасность рядом с консульствами и диппредставительств.

Освещением выборов, как предполагается, будут заниматься аккредитованные российские СМИ.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

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