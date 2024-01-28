Bloomberg: Москва сигнализировала США о готовности к переговорам по Украине 

Как заявляет агентство, об это им стало известно от двух источников, близких к Кремлю, «сигналы» были переданы высокопоставленным чиновникам США еще в декабре.

Источники Bloomberg рассказали, что Путин посылает сигнал по непрямым каналам, что он готов к переговорам по завершению войны в Украине и прощупывaет почву, готовы ли США к участию в них.

Также, по данным источников Bloomberg, Россия, может рассмотреть отказ от требования нейтрального статуса Украины и даже от требования не вступать в НАТО в обмен на сохранение контроля над территориями, на которых сейчас находятся российские войска.

Это не первый случай, когда крупные СМИ сообщают о “сигналах” Москвы о готовности к прекращению огня в Украине – в декабре New York Times писала об этом.