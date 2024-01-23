В это число входят 760 погибших за последние сутки, сообщает Служба новостей «Голоса Америки».

Россия потеряла 376 030 военнослужащих с момента начала полномасштабного вторжения в Украину, сообщили в воскресенье украинские военные. В это число также входят 760 погибших за последние сутки.



Согласно докладу, в ходе военных действий Россия также потеряла значительное количество транспортных средств и техники, включая 11466 боевых бронированных машин, 11862 автомобиля и топливных бака, а также 6181 танк.



Одновременно сообщается о десятках убитых и раненых в результате имевшего место воскресенье в результате обстрела рынка на окраине города оккупированного Россией Донецка.



В тот же день стало известно о пожаре на расположенном на Балтийском море предприятии российской компании по производству сжиженного газа «Новатэк». Информации о пострадавших не поступало.



Тем временем президент Украины Владимир Зеленский назвал «очень опасными» заявления Дональда Трампа о том, что он (Трамп) может положить конец войне в Украине за 24 часа.



В интервью британскому телеканалу Channel 4 News, вышедшем в эфир в минувшую пятницу, Зеленский пригласил Трампа посетить Киев.



«Дональд Трамп, я приглашаю вас в Украину, в Киев. Если вы сможете остановить войну в течение 24 часов, я думаю, этого будет достаточно, чтобы приехать», – сказал Зеленский, добавив, что, как он опасается, в случае прихода Трампа к власти достижение мира путем переговоров может потребовать от Украины серьезных уступок России.



«[Трамп] собирается принимать решения самостоятельно, без… Я даже не говорю о России, но без обеих сторон, без нас, – сказал Зеленский. – Если он говорит это публично, то это немного пугает».



Между тем Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси предупредил в субботу, что вокруг оккупированной Россией Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) вновь появились мины – спустя несколько месяцев после того, как группа международных инспекторов сообщила, что территория вокруг ЗАЭС от мин очищена.