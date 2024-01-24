Распространение электромобилей: горожанам не хватает станций зарядки в Калифорнии и по всем США.

В последнее время некоторые из самых удобных станций быстрой зарядки — в основном те, которые расположены вдали от крупных автомагистралей — стали перегруженными, особенно в выходные дни. Водители сообщают, что им приходится ждать полчаса, а иногда гораздо дольше.

Один водитель, который опубликовал сообщение на Reddit, ждал три часа, чтобы зарядиться в городе Кеттлмен-Сити в День Благодарения, из-за чего пятичасовое путешествие превратилось в десятичасовое испытание.

Водители в Чикаго сталкиваются с длинными очередями на станциях быстрой зарядки, и в некоторых случаях их машины полностью теряют энергию из-за сильного холода. Буксиры также вызывались для устранения проблем с электромобилями Tesla, которые в некоторых случаях были оставлены владельцами на улицах после полной разрядки батареи.

В Калифорнии более 20% новых автомобилей, приобретенных в 2023 году, были электромобилями, согласно Ассоциации дилеров новых автомобилей штата Калифорния. И ожидается, что их количество будет только расти по мере приближения штата к цели постепенного прекращения продаж новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Этот аспект, конечно, хорош для окружающей среды, но не очень удобен для водителей, сталкивающихся с ограниченным количеством зарядных устройств. Логичным решением является установка большего количества зарядок.

Сейчас комиссия по энергетике Калифорнии (CEC) сосредоточена на оперативном развертывании средств для удовлетворения волны спроса и обеспечения доступной, надежной и удобной сети зарядных устройств, – об этом написал директор по связям с общественностью CEC.

Согласно последнему отчету, почти две трети дилеров новых автомобилей в Сакраменто теперь продают электромобили. За исключением Tesla, 63,3% дилеров новых автомобилей в регионе теперь предлагают электромобили, согласно новому исследованию, проведенному iSeeCars.

Исследование определило количество дилеров, не являющихся Tesla, продающих электромобили в пределах страны, по штатам и крупным городским районам, а также те области, где произошло изменение роста продаж новых и подержанных электромобилей. По всей стране количество дилеров новых автомобилей, продающих электромобили, выросло на 330% с ноября 2020 года по ноябрь 2023 года. В регионе Сакраменто за это время произошло увеличение числа дилеров, продающих электромобили, на 250%, согласно исследовательскому веб-сайту по автомобильной тематике.

По данным S&P Global Mobility, около 67% граждан США открыты к покупке электромобиля.

В 2025 году стартап в сфере транспорта планирует открыть самую крупную в стране станцию зарядки для электромобилей рядом с автомагистралью I-5 недалеко от международного аэропорта Сакраменто. Эта станция на участке площадью более 100 акров будет ориентирована на коммерческие грузовики, проезжающие по I-5.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship