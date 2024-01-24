Актеру Алеку Болдуину снова предъявили обвинения в непредумышленном убийстве Галины Хатчинс.

Новое обвинение известному актеру предъявило большое жюри присяжных в штате Нью-Мексико – он обвиняется в непредумышленном убийстве украинского оператора Галины Хатчинс на съемочной площадке фильма «Ржавчина» (Rust) осенью 2021 года.

Это уже второй раз, когда прокуратура пытается привлечь актера к ответственности. В апреле 2023 года прокуратура Нью-Мексико сняла предыдущие обвинения в отношении Болдуина, тогда его команда защиты подняла вопрос о том, был ли его пистолет “Кольт” 45-го калибра исправен при выстреле. Сам Болдуин неоднократно заявлял, что не нажимал на курок. Эксперт по огнестрельному оружию, привлеченный прокуратурой, сообщил, что без нажатия на спусковой крючок выстрел не мог произойти.

Если актера признают виновным, то ему грозит до 18 месяцев лишения свободы.

Суд вынес приговор координатору по безопасности на съемках «Ржавчины» Дэвиду Холлсу – его признали виновным в халатности. Он получил шесть месяцев условно, штраф в $500 и 24 часов общественных работ.