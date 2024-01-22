Проблемы выходцев из Узбекистана при въезде в США

Мы продолжаем рассказывать про беженцев с постсоветского пространства, прибывающих на территорию США. Героем сегодняшней истории является Фуркат, проживающий в Бруклине, Нью-Йорк.

Мужчина живёт в Америке уже почти 10 лет. Недавно он пережил очень тяжелый инсульт: в голове лопнули сосуды, поэтому медики были вынуждены провести операцию. Сейчас Фуркат фактически не может ходить и использовать одну руку. Так как случай очень тяжелый, его сын решил приехать Узбекистана в Америку. Он перешёл границу через Мексику, но в итоге мужчину поймали и пока задержали в штате Луизиане, где она находится уже 5 месяцев.

Фуркат иммигрировал в Штаты из Узбекистана по грин-карте. Его сын пытался сделать туристическую визу, однако её не одобрили, несмотря на состояние отца и тот факт, что он давно проживает в США.

К счастью, в Нью-Йорке у мужчины проживает другой родственник. Он, конечно, помогает, однако не может постоянно находиться рядом из-за работы и один не справляется.

Сын Фурката не боялся ехать в другую страну. Ранее также поступили его друзья из Узбекистана, и у них не возникло никаких проблем. Они звонили и рассказывали, что спокойно прошли границу, никто их не задерживал.

Из-за онкологии Фуркату (у мужчины обнаружен также рак) осталось недолго, и по понятным причинам он пока не может провести оставшееся время с сыном. Конечно, можно было бы поехать в Узбекистан, но Фуркат проходит лечение и покинуть страну не может. Медицина в Америке для него полностью бесплатная, поэтому для него переезжать сейчас бессмысленно.

Узбекистанец писал письма политикам и на границу, но так и не получил ни одного ответа. Ситуация у него крайне непростая и, несмотря на медицинское заключение, никто не идёт навстречу. В итоге дело дошло до того, что он обратился к адвокату.

Сыну Фурката нужно дождаться суда, чтобы остаться в Америке. По сути молодой мужчина не собирается просить политическое убежище из-за гонений или чего-то подобного, он просто желает ухаживать за своим отцом.

Если молодого человека сейчас депортируют, то в ближайшие десять лет он не сможет снова въехать в США. И в этом случае есть вероятность, что Фуркат больше не увидит своего сына. Конечно, ему бесплатно предоставляются медикаменты, при необходимости приезжает скорая помощь, но бытовые вопросы узбекистанец вынужден решать самостоятельно.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship