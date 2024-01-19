Бывшие священнослужители РПЦ получили американскую премию за защиту религиозной свободы

Священники и дьяконы из Литвы и Беларуси были изгнаны из своих церквей за открытые выступления с осуждением войны России против Украины, пишет Служба новостей «Голоса Америки».

Госсекретарь США Энтони Блинкен присудил Международную премию за защиту свободы вероисповедания группе из девяти диссидентствующих православных священнослужителей из Литвы.

От имени группы награду получил священник Гинтарас Сунгайла.

В сообщении Госдепартамента говорится, что награда является «признанием их мужества и приверженности продвигать и отстаивать религиозную свободу во всем мире».

«Под давлением из Москвы, эти девять православных священнослужителей были изгнаны из своих церквей за то, что они открыто выступили против российской войны в Украине», – сообщил Госдепартамент.

Пять священников (Виталиюс Моцкус, Георгий Ананьев, Виталис Даупарас, Владимир Селявко и Гинтарас Сунгайла) и два дьякона (Виктор Миниотас и Иоанн Овчинников) из литовской епархии РПЦ публично осудили войну России против Украины и были лишены сана.

Еще два священника (Александр Кухта и Георгий Рой) из связанной с Москвой Белорусской православной церкви также осудили войну России в Украине и бежали в Литву после того, как режим белорусского лидера Александра Лукашенко вынудил их покинуть страну.

«Они создали новую религиозную общину в Литве, принимающую православных верующих, которые хотят поклоняться в свободе от влияния Москвы, включая литовцев, украинских военных беженцев и изгнанников, спасающихся от угнетения в Беларуси и России», – заявил Госдепартамент.

«Их храбрость демонстрирует важность веры, отделенной от политики, в условиях войны и диктатуры», – говорится в сообщении ведомства.

Представители США сообщили, что теперь эта группа борется с российской дезинформацией и пропагандой среди православных верующих через свой блог Ortodoksas.lt.

Этот сайт стал информационной платформой для религиозных лидеров во всем мире, уволенных из связанных с Москвой православных церквей за свои антивоенные убеждения.

Другими лауреатами стали борцы за религиозную свободу из Нигерии, Ирака, Пакистана, Новой Зеландии, ЮАР и Никарагуа, тибетские буддисты и представители других религиозных общин со всего мира.