Блинкен: Путин не остановится в Украине

Госсекретарь США заявил, что если российского лидера не остановить, то после Украины он «пойдет на страны НАТО», пишет Служба новостей «Голоса Америки».

Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил, что президент России Владимир Путин имеет агрессивные замыслы, простирающиеся за пределы Украины, и не остановится у границ этой страны, если ему позволят победить.

«Если мы позволим Путину уйти от ответственности, если потеряем бдительность и все, что мы делаем для Украины, то это откроет ящик Пандоры, – заявил Блинкен телеканалу CNBC. – Он не остановится в Украине, и другие потенциальные агрессоры в других регионах мира усвоят этот урок».

По словам Блинкена, такой сценарий чреват серьезной опасностью, поскольку может втянуть США в прямой конфликт с Россией.

«Я думаю, что [Путин] набросится на Украину по полной программе, а затем пойдет на страны НАТО, – сказал глава американской дипломатии. – И конечно же, если он нападет на страну НАТО, мы будем обязаны помочь ей в соответствии со статьей 5 договора о НАТО».

Блинкен заявил, что США хотят сделать все, чтобы этого не произошло. Он подчеркнул важность одобрения Конгрессом пакета стоимостью 106 миллиардов долларов, запрошенного президентом Джо Байденом, который включает помощь Украине.

«Это не вечная война, и для нас это тоже не вечные расходы, – заявил он. – Даже сейчас, когда мы помогаем Украине защищать себя, сотрудничая с десятками других стран, мы работаем над тем, чтобы Украина могла твердо стоять на ногах в военном, экономическом и демократическом плане».

При этом он предупредил: «Если мы не получим эти деньги, это будет реальной проблемой. Реальной проблемой для Украины».

Госсекретарь заявил, что помощь Украине – это общее дело США и их ближайших союзников, которое должно продолжаться.

«Прямо сейчас Россия продолжает терпеть стратегическое поражение в Украине, – сказал Блинкен. – Мы очень заинтересованы в том, чтобы это продолжалось».