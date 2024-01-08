Как в домашних условиях научиться производить микросхемы?

Русскоязычный инженер из Кремнивой долины расскажет о том, как изменился процесс создания цифровых микросхем за последние три десятка лет и как в нем можно поучаствовать.

Юрий Панчул, старший инженер-проектировщик отдела графических процессоров в лаборатории перспективных вычислений компании Samsung, вырос в Киеве, учился в Москве и эмигрировал в калифорнийскую Кремниевую долину в далёком 1991 году.

В конце 1980-х – начале 1990-х в индустрии произошла революция: “чертежи” микросхем стали не рисовать мышкой на экране, а описывать кодом на языках описания аппаратуры, который автоматически превращается в схемы. Проектирование стало похоже на программирование, но не совсем.

И именно об этом расскажет Юрий Панчул на встрече, которая состоится 14 января 2024 года в самом сердце Кремниевой долины в клубе хакеров Hacker Dojo по адресу: 855 Maude Ave, Mountain View, CA с 2PM до 5PM по местному времени.

Слушатели смогут попробовать проектировать схемы сами, используя для тренировки платы с чипами реконфигурируемой логики, большую коллекцию из которых Юрий принесет на встречу.

Можно ли изготовить собственную микросхему на фабрике? Для крупных электронных компаний такой проект, как правило, стоит десятки или сотни миллионов долларов, но Юрий расскажет про лайфхак, как сделать это за несколько тысяч долларов или вообще бесплатно.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship