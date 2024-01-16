Американцы ввели санкции против гендиректора российской авиакомпании

Американцы ввели санкции против генерального директора российской авиакомпании «224-й летный отряд».

Генеральный директор российской госавиакомпании ООО «224-й летный отряд» Владимир Михейчик был внесён властями США в расширенные санкционные списки. Официальную информацию можно найти на сайте Госдепартамента США. «224-й летный отряд» – российское авиационное предприятие, являющееся дочерней структурой Министерства обороны Российской Федерации.

Санкции против Михейчика и трёх организаций, были введены из-за их причастности к передаче баллистических ракет из Северной Кореи в Россию и их испытании.

Существенные ограничения были наложены не только на Михейчика, они также затронули и астраханский ракетный полигон Ашулук. Его активно используют для учений зенитно-ракетных войск.

Тоже самое относится и к Владимирскому комплексу перспективного вооружения и исследований – это российский военный объект, занимающийся испытаниями ракет. Кроме того, в комплекс испытаний вооружений на западе России входят объекты, аэродромы и ракетные полигоны, которые были задействованы в передаче России и испытаниях Россией баллистических ракет КНДР в конце 2023 года.

Но Штаты на этом не остановились: были введены санкции против Ан-124 и ещё пары самолетов из серии Ил-76.

Летом минувшего года СБУ выдвинула обвинения против Владимира Михейчика, предписывая ему ведение агрессивной войны. По словам украинцев, он предоставляет военно-транспортные самолеты с целью транспортировки солдат и военной техники армии Российской Федерации к границе Украины. Кроме того, он подозревается в переправке вагнеровцев из Сирии и Ирана.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

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