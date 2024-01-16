Журналисты американской газеты New York Post рассказали, что Кевин Моррис, являющийся известным адвокатом из Лос-Анджелеса, решил снять полнометражный документальный фильм о сыне действующего президента США – Хантере Байдене, желая таким образом показать его обычным порядочным человеком, ведущим здоровый образ жизни. Ранее Моррис входил в «ближний круг» лидера Соединённых Штатов Америки.

В публикации газеты сказано, что, по задумке, проект Моррисa должен будет показать сына Джо Байдена хорошим парнем, который любит рисовать и продавать свое творчество, растит сына и ведёт обычную трезвую жизнь, несмотря на непрекращающиеся уголовные расследования. Одним словом, не таким, каким его показывает пресса в последние годы.

Издание обратило внимание на тот факт, что ранее вокруг Хантера Байдена уже были замечены камеры, которые активно его снимали. Когда фильм выйдет на экран, пока не объявлено.

К слову, самого Морриса больше знают как «сахарного брата» Байдена-младшего. Знакомство адвоката и Хантера состоялось 5 лет назад: они встретились на мероприятии, проходившем в рамках избирательной кампании будущего американского лидера Джо Байдена в Калифорнии.

Сотрудник американской Налоговой службы Джозеф Зиглер уточнил, что в течение 3 лет Моррис передал Байдену мл. почти 5 миллионов долларов, чтобы тот мог покрыть различные расходы, включая оплату налогов, жилья и транспорт, а также судебные издержки. Как сообщает издание, как минимум один кредит на сумму в 1 200 000 долларов по-прежнему необходимо погасить в следующем году.

Сам Моррис часто покупал картины Хантера и давал ему собственный самолёт для перелётов в Арканзас, где с помощью суда тот пытался уменьшить алименты для Нейви Робертс, своей внебрачной дочери.

Кроме того, именно Моррис активно пытался скрыть истинное содержимое ноутбука своего товарища, чтобы превратить начавшийся скандал в глазах окружающих в сговор радикальных правых.

Четыре года назад в одной ремонтной мастерской в ноутбуке Хантера предположительно была найдена переписка президентского сына. В нескольких письмах он представлял Джо Байдена, когда тот ещё был вице-президентом Америки, своим работодателем в украинской компании Burisma.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

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