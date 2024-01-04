Штат Миссури запретил компаниям из России приобретать землю вблизи военных баз

Запрет, введенный указом губернатора-республиканца Майка Парсона, предполагает запрет на преобретение недвижимости в пределах 10 миль (примерно 16 километров) от военных объектов на территории штата, сообщает Голос Америки.

Помимо РФ и КНР в «черный список» также входят Куба, Иран, КНДР и режим Николаса Мадуро в Венесуэле.

Этот шаг связан с недавним полетом китайского шпионского аэростата над территорией США и последовавшей дискуссией о необходимости мер по усилению национальной безопасности.

Как сообщает Associated Press со ссылкой на данные Министерства сельского хозяйства за 2022 год, иностранные лица владеют менее 2% земельных участков в США. Китайские компании составляет менее 1% от этого числа; большая часть американской недвижимости, находящейся во владении иностранцев, принадлежит канадцам.