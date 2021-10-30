Жители вашингтонского города судятся со славянской церковью

Slavic Sacramento неоднократно писал о ситуации со строительством славянской баптистской церкви Спасения в городке Милтон, штат Вашингтон, начавшийся в 2019 году. Напомним, что 2 года назад церковь подала заявку на условное разрешение на использование здания для самой церкви на 2000 человек, а также использование здания в качестве тренажерного зала, учебного класса и парковки на 546 мест.

Активисты-противники строительства подали иск, но в конце сентября судебный эксперт принял решение в пользу церкви, т.к. ее заявка не нарушала каких-либо ограничений городского кодекса, потому что их нет..

Однако активисты считают, что судья ошибочно пришел к выводу, что в комплексном плане города отсутствуют стандарты, они настаивают на том, что церковь разрушит характер маленького городка и нанесет определенный урон, поэтому неравнодушные жители просят судью отклонить ходатайство церкви.

По данным локальных изданий, ситуация с церковью вызвала большие проблемы в Милтоне, город ввел мораторий на новые застройки в кварталах, поскольку они работают над городским кодексом.