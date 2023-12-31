Что изменится в калифорнийских законах, касающихся недвижимости в 2024 году?

1. Начиная с 1 июля 2024 года максимальный депозит по арендной плате за некоммерческую недвижимость не может быть выше ежемесячного платежа. (AB 12).

2. С первого января 2024 года все калифорнийцы, имеющие статус инвалида, могут рассчитывать на переезд в другое жилое помещение, сохраняя прежнюю стоимость оплаты. Это касается недвижимости с регулируемой арендной платой, имеющей более пяти юнитов. (AB 1620).

3. Арендодателям с 1 дня 2024 года запрещается запрашивать кредитную историю с арендаторов. Для рассмотрения заявки на предоставления квартиры или дома в аренду собственники могут использовать банковские выписки и т. д. (SB 267).

Подробнее с текстом законов можно ознакомиться здесь.

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