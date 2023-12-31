Генерал Александр Тарнавский согласился поговорить с Украинской службой Би-би-си о ситуации на фронте и прогнозах на будущее. Ниже приводим некоторые его ответы Британской корпорации.

В интервью Тарнавский сказал, что российское командование не щадит ни людей, ни вооружения, ни военной техники в попытках прорвать украинскую оборону, и постоянно наращивает силы. При этом ВСУ ведет активные штурмовые действия на ряде направлений, но основная задача украинского командования – сохранение личного состава.

Говоря о том, как изменилось поведение российских военных, Тарнавский сказал, что россияне очень хорошо учатся на своих и чужих ошибках, отметив их низкий уровень морально-психологического состояния. По его словам, потери живой силы с российской стороны в 3-5 раз выше, чем с украинской.

Говоря о ВСУ, он отметил проблему дефицита боеприпасов разных типов, особенно артиллерийских снарядов 122 и 152 мм.

На просьбу сделать прогноз на будущий год, Тарнавский выразил мнение, что будет еще тяжелее: “Вопрос “завершить войну” я никогда не ставлю. Вопрос – победить. Потому что завершить войну можно по-разному. Для нас, военных, это победа.”