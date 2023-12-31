«Война вряд ли закончится в 2024-м»: американская пресса делает прогнозы на следующий год

Американские СМИ предполагают, как будет развиваться ситуация вокруг войны в Украине в 2024 году, пишет Русская служба «Голоса Америки».

К концу 2023 года как в глобальном масштабе, так и непосредственно на поле боя ситуация складывается не в пользу Украины, пишет CNN. «Российский способ ведения войны, при котором военные несут огромные потери в живой силе и технике, но бросают в бой еще больше, привел к ослаблению тактического и технологического превосходства украинских военных», – пишет автор статьи, ссылаясь на генерала ВСУ Залужного. В статье отмечается, что большие ресурсы живой силы и техники россиян позволят им «долго терзать малочисленную украинскую армию», медленно добиваясь «малых успехов ценой огромных затрат». Именно поэтому, утверждают авторы статьи, некоторые американские военные аналитики рекомендуют Украине перейти к обороне в 2024 году, чтобы остановить потери.

По мнению авторов аналитической статьи в газете The New York Times, Украине не нужно отвоевывать всю территорию, чтобы победить Путина, так как большая часть мировых держав все равно не примет его аннексию украинских земель. Вместо этого, Украине стоило бы сосредоточиться на укреплении уже достигнутых успехов, полагают авторы. «Возвращение территории – это неправильное представление о наилучшем исходе, – говорится в статье. – Настоящая победа для Украины – это восстать из ада войны сильным, независимым, процветающим и безопасным западным государством, прочно стоящим на ногах. Сигналом к такому развитию событий, как утверждается в статье, может стать неофициальные сигналы со стороны Путина о готовности «приостановить военные действия», согласно недавно появившейся в прессе информации. «Вместе с тем, оговорок много: перемирие оставит за Россией контроль над пятой частью украинской территории, – продолжает автор. – Путин может использовать затянувшиеся переговоры, чтобы укрепить свои силы для нового натиска или убедить западных законодателей сократить помощь Украине; он может тянуть время в надежде, что Дональд Трамп вернется в Белый дом и умерит пыл Украины».

Предсказать, когда Путин скорее всего захочет остановить войну довольно легко: это будет 2025 год, утверждает член редакционной коллегии газеты The Wall Street Journal Холман Дженкинс (Holman Jenkins). «Увеличение расходов НАТО на оборону всего на 1% ВВП будет эквивалентно увеличению расходов России на 24%. Запланированное г-ном Путиным увеличение фактических расходов на 70% в 2024 году, будет равняться примерно 2% ВВП стран НАТО. Хотя масштабы западного перевооружения пока были мизерными и само оно медленно продвигалось вперед, в конечном счете оно год за годом будет обгонять российское». По мнению автора, вложив в Украину миллиарды долларов инвестиций, Запад вряд ли согласится просто так отдать победу Путину. Однако проблема, по мнению автора, заключается в том, что Джо Байден ждет сигнала от Путина, который, в свою очередь ждет благоприятных возможностей от второго президентства Дональда Трампа.

Газета The Washington Examiner полагает, что третий год войны в Украине может стать самым решающим, поскольку «и Украина, и Россия столкнутся с серьезными вызовами». Среди этих вызовов, по мнению автора, самыми решающими станут помощь Украине со стороны Запада, которая будет зависеть от позиции республиканцев и результата президентских выборов в США, введение в России мобилизации для пополнения армии новыми рекрутами, начало экономического спада в России, политическая нестабильность как в России, так и в Украине, а также острая нехватка живой силы с украинской стороны. «В следующем году ситуация покажет, насколько Украина сможет сохранить качество своих вооруженных сил при нынешнем уровне истощения», – заключает газета.

Глядя в 2024 год, «Высокомерный Путин чувствует запах крови, добиваясь полной капитуляции Украины», – пишет в своей редакторской статье Ребекка Коффлер (Rebecca Koffler) из Fox News. По ее мнению, в следующем году ни одна из трех сторон – Москва, Киев и Вашингтон – не захочет идти на компромисс. «В этом случае конфликт будет продолжаться до тех пор, пока не достигнет порога, когда уровень истощения украинской живой силы станет неприемлемым для ее граждан – вероятно, летом, в начале осени – или пока американское правительство не прекратит посылать Киеву оружие и деньги», – утверждает журналист. Она полагает, что к концу следующего года активные боевые действия постепенно перейдут в «низкоинтенсивные бои с периодическими вспышками», а к 2025 году конфликт будет и вовсе «заморожен», без какого-либо мирного соглашения.

«В военном отношении наибольшее беспокойство вызывает то, что весной Путин может перейти в наступление с помощью серьезной воздушной поддержки, которой он до сих пор избегал, но развернет ее, когда у Украины закончатся боеприпасы для ПВО – отмечают авторы статьи в Politico. – В политическом плане беспокойство вызывает то, что Путин не пойдет на переговоры, пока не увидит, кто будет следующим президентом США».

«Цели России не ограничиваются удержанием оккупированных территорий – они хотят, чтобы в Киеве установился послушный политический режим, и они все еще верят, что это возможно, — утверждает в интервью журналу Newsweek Питер Ратленд (Peter Rutland), профессор кафедры русского языка, Восточной Европы и евразийских исследований Уэслианского университета в штате Коннектикут. – Но несмотря на пессимизм относительно шансов Украины победить Россию и вернуть оккупированные территории, в 2024 году вряд ли начнутся серьезные мирные переговоры, и война скорее всего будет продолжена».

Марк Темницкий, украинско-американский журналист также уверен, что, «если только обстоятельства не изменятся», война вряд ли закончится в 2024 году. «Несмотря на медленные успехи в 2023-м, моральный дух украинцев остается высоким, сказал он в интервью Newsweek. – Большинство жителей страны по-прежнему верят в то, что они выиграют войну, и они не примут никакого другого исхода, кроме полного вывода российских войск с украинских земель».

Украина с большой вероятностью, даже уверенностью, сможет выжить – по крайней мере, в течение следующих нескольких лет вне зависимости от решения США о помощи, но американцы не смогут избавиться от украинской проблемы и российской угрозы так легко, как это представляют себе некоторые политики, – пишет консервативный журнал The National Interest. – Если только Путин не уйдет и в Кремле не начнется масштабная борьба за власть – что маловероятно – ни Украина, ни Россия, ни их война не исчезнут в ближайшее время».

«Побежденная Россия может быть мстительной и непостоянной, но гораздо опаснее будет победившая Россия, – заключает автор статьи. – Нравится нам это или нет, но сама Украина и решение США о том, стоит ли продолжать ее поддерживать, определят один из этих двух исходов».