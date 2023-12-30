Второй штат отстранил Дональда Трампа от участия в праймериз в 2024 году 

Вслед за Колорадо штат Мэн в лице судьи Шенны Беллоуз запретил включать 45-го президента США Дональда Трампа в бюллетени праймериз республиканцев. Причина та же: 14-я поправка Конституции, запрещающая баллотироваться участникам мятежа. Напомним, что миллиардер обвиняется в организации штурма Капитолия 6 января 2021 года.

На что предвыборный штаб Трампа заявил, что будет обжаловать это решение в судах штата Мэн. До тех пор судья Беллоуз отложила вступление решения в силу. Пресс-секретарь штаба Стивен Чонг обвинил судью во вмешательстве в процесс выборов и пообещал подать в суд.

Как сообщает The New York Times, помимо Колорадо и Мэн еще в 15 штатах потребовали не допустить Дональда Трампа к выборам на основании 14-й поправки: Аляска, Аризон, Мичиган, Орегон, Нью-Джерси, Висконсин, Невада, Нью-Йорк, Техас и др.