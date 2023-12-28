Байден подпишет указ, который коснется российских алмазов

Указ коснется российской продукции, подвергшейся изменениям за пределами РФ, пишет Служба новостей «Голоса Америки».

Президент США Джо Байден в пятницу подпишет указ, который коснется российской продукции, подвергшейся тем или иным изменениям за пределами территории РФ, сообщила высокопоставленный представитель администрации.

По ее свидетельству запрет затронет, в частности, алмазы.

Представитель администрации выступила на условиях анонимности на телефонном спецбрифинге, который был посвящен этому указу.

“Указ также предоставит соответствующим ведомствам возможность принимать меры, необходимые для введения запретов на продукцию, которая была произведена в России, но была в значительной степени подвергнута изменениям за ее пределами. Это касается алмазов”, – отметила чиновник.

Она добавила, что ограничения против российских алмазов намерен ввести и ЕС.

Как пояснила представитель, указ “гарантирует, что если Россия направит алмазы в другую страну для обработки, то они не смогут попасть в Соединенные Штаты”.

На брифинге сообщили, что указ вступает в силу сразу же после подписания.