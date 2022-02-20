Россияне переходят американо-мексиканскую границу и этим пользуются недобросовестные посредники

Известно, что тысячи россиян переходят американо-мексиканскую границу в поисках лучшей жизни и платят за это большие деньги. По данным Таможенно-пограничной службы США, по состоянию на октябрь 2021 года на границе было задержано 4103 гражданина РФ.

The Moscow Times опубликовали материал, посвященный этому явлению, взяв интервью как у лиц, ищущих убежища, так и теневых участников процесса, которые берут деньги за свои услуги.

Из-за пандемии COVID-19 россияне чаще пересекают границу с стороны Мексики, куда попадают через Канкун, популярный курорт у Россиян, но мексиканские власти начали отказывать во въезде российским гражданам, если ест подозрения, что они мигранты. Чаще всего, после преодоления американо-мексиканской границы, иммигранты из России оказываются в Сакраменто.

По наблюдениям иммиграционных адвокатов, после того, как Джо Байден стал президентом США, получить убежище на границе стало проще, чем при президентстве Трампа, который в свое время крепко завинтил гайки.

В следствие чего в соцсетях возникло множество групп и чатов, посвященных пересечению границы США, а на YouTube можно найти подробные видео-инструкции.

Один из интервьюируемых, теневой участник процесса из России, рассказал The Moscow Times, что стоимость “полного пакета” составляет $2500, а предварительно написанное заявление о предоставлении убежища стоит дополнительно $500. “Клиенту” необходимо заранее позаботиться о визе в Мексику, затем его встречают в аэропорту Мексики и отвозят через границу. Обычно набирают группу по 10-12 человек.

Когда россияне прибывают в США и подают заявление на убежища, в подкрепление своего дела нередко предоставляются полностью выдуманные истории.

В США просители убежища попадают в так называемый “детеншн”, где они проходят собеседование с пограничным агентом. Того, кто прошел его успешно, вскоре отпускают и в течение года им необходимо подать документы иммиграционному судье.

И пока иммиграционный судья не подтвердит статус иммигранта, ему запрещено работать и, соответственно, если нет сбережений или помощи от семьи, то это время становится непростым испытанием.

Как ранее сообщал “Славянский Сакраменто”, американские пограничники открыли стрельбу по автомобилям беженцев из России, которые пытались прорваться в США из Мексики.