Блинкен: Путину не удалось стереть Украину с карты и включить ее в состав России

Госсекретарь приветствовал помощь Украине, которую ей оказали ЕС, Япония, Корея, Австралия и другие страны Индо-Тихоокеанского региона, и призвал Конгресс принять запрос президента на дополнительное финансирование национальной безопасности, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Выступая в среду на пресс-конференции по итогам года, госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США продолжат объединять страны по всему миру, чтобы поддержать свободу и независимость Украины и добиться того, чтобы агрессия России осталась стратегическим провалом.

«Путину уже не удалось достичь своей главной цели в Украине: стереть ее с карты и включить в состав России, – заявил Блинкен. – Россия слабее в военном, экономическом, дипломатическом отношении. НАТО больше, сильнее и сплоченнее, чем когда-либо за свою почти 75-летнюю историю».

Госсекретарь отметил, что Европа выделила Украине более 110 миллиардов долларов, в то время как США – около 70 миллиардов долларов. Япония, Корея, Австралия, другие страны Индо-Тихоокеанского региона также приняли активные меры – от помощи в восстановлении энергосистемы Украины до предоставления крупной военной и гуманитарной помощи.

«Как и мы, они понимают, что поддержка Украины жизненно важна для того, чтобы показать потенциальным агрессорам во всем мире, что мы будем противостоять тем, кто стремится перекраивать границы силой», – подчеркнул Блинкен.

По словам главы внешнеполитического ведомства, США как никогда тесно сотрудничают с «Большой семеркой», ЕС, другими союзниками и партнерами в решении проблем, включая растущее влияние Китая. США углубляют сотрудничество и координацию между НАТО и своими союзниками в Индо-Тихоокеанском регионе.

«Эти усилия позволяют нам более эффективно взаимодействовать при решении таких проблемных вопросов, как принудительная торгово-экономическая практика Китая, мир и стабильность в Тайваньском проливе, Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, а также права человека», – отметил он.

Блинкен сообщил, что в конфликте между Израилем и ХАМАС, США продолжат уделять пристальное внимание своим основным приоритетам: помочь Израилю предотвратить повторение событий 7 октября, завершить конфликт как можно быстрее, сведя к минимуму количество жертв, вернуть оставшихся заложников, предотвратить распространение конфликта и двигаться к прочному, долговременному миру.

Госсекретарь призвал Конгресс принять запрос президента на дополнительное финансирование национальной безопасности.

«Если Конгресс проголосует за это финансирование, то от этого выиграют наши сограждане, наши предприятия, наши рабочие, наши союзники и партнеры, люди во всем мире, которые надеются на лидерство Соединенных Штатов, – прокомментировал Блинкен задержку в Конгрессе с принятием законопроекта. – А если мы потерпим неудачу, то Москва, Тегеран и Пекин будут ликовать. Если мы потерпим неудачу, нас остановят не наши противники и конкуренты. Это будем мы сами».