Повлияет ли запрет штата Колорадо на участие Трампа в выборах президента?

Верховный Суд Колорадо принял решение, что Трамп не может баллотироваться на внутрипартийных республиканских выборах, потому что он участвовал в восстании 6 января. Это решение базируется на 3-й секции 14-й поправки конституции, которая запрещает занимать официальные должности в правительстве тем лицам, которые уже один раз приняли присягу, но участвовали в восстании или мятеже против США.

Эта поправка была принята в 1868 после гражданской войны. Секция №3 запрещала тем, кто уже один раз нарушил присягу своим участием в восстании, занимать какие-либо официальные должности в правительстве. До штурма Капитолия этот текст последний раз применялся в 1869 году. (В 1872 году Конгресс отменил ограничения для большинства участников гражданской войны).

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На первый взгляд это выглядит замечательно: Трамп не может баллотироваться в Колорадо. Но, как вы уже догадались, не всё так однозначно.

Организация CREW подала в суд в разных штатах (от имени четырёх республиканцев и двух беспартийных), но это их первая победа против Трампа. Например, суды в Мичигане и в Миннесоте уже отклонили аналогичные иски. Поэтому колорадское решение на сегодняшний день выглядит скорее как исключение.

Судья, который изначально рассматривал этот иск, признал, что Трамп участвовал в восстании 6 января, но 3-я секция не распространяется на офис Президента, и суд не может диктовать республиканской партии, как проводить внутрипартийные выборы. Сторона Трампа апеллировала в верховный суд штата первую часть решения, а CREW апеллировала вторую.

Интересно, что все семь членов Верховного Суда Колорадо были назначены губернаторами-демократами. Тем не менее решение было принято с минимальным перевесом 4-3. Один из судей посчитал, что у суда штата нет полномочий принимать решения на основе федеральной поправки. Другой написал, что суд не может дисквалифицировать Трампа, потому что он ещё не признан виновным в криминальных обвинениях. Третий сказал, что у суда недостаточно времени, чтобы так быстро решить вопрос такого масштаба.

Более того, кандидатуру Трампа оставили в бюллетенях, пока он апеллирует дальше. А бюллетени на внутрипартийные выборы штата должны быть утверждены до 5 января, а выборы назначены на 5 марта.

Но если предположить, что Колорадо и только Колорадо исключит кандидатуру Трампа, то это тоже ничего не решает. На сегодняшний день Трампа поддерживают около 60% республиканцев. Это значит, что он легко получит номинацию без одного штата. А на общих выборах Колорадо и так голосовал за демократов на последних четырёх президентских выборах. Если у Байдена проблемы в Колорадо, это значит, что у него ещё более серьёзные проблемы в ключевых штатах.

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Таким образом решение в Колорадо всего лишь открыло Трампу дорогу для апелляции в Верховный Суд США.

В суде трое назначены президентами-демократами, и можно смело сказать, что они не испытывают к Трампу никаких симпатий. В вопросах защиты демократических институтов (и репутации Верховного Суда) главный судья Джон Робертс (назначен Бушем Младшим) часто присоединяется к «либералам». Ещё трое назначены Трампом, но на основе других решений они не пытаются специально ему помогать. Пожалуй, самые странные решения в пользу Трампа принимали Кларенс Томас (назначен Бушем Старшим), и Сэмюель Алито (назначен Бушем Младшим).

Но предсказать, как каждый из них проголосует практически невозможно. А решения других судов предоставляют целый ряд возможных аргументов в пользу Трампа.

Теперь представьте, что Верховный Суд по каким-то техническим причинам отказывается отстранить Трампа от выборов. Трамп будет кричать при каждой возможности, что он не участвовал в государственном перевороте, и его полностью оправдали.

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Поэтому моё понимание ситуации принципиально не изменилось. Не исключено, что 14-я поправка может отстранить Трампа от выборов. Но я бы на это не рассчитывал.

Дмитрий Абрамсон