Адвокат Трампа Руди Джулиани обязан выплатить 148 миллионов долларов бывшим работницам избирательных комиссий в Джорджии.

Адвокат Дональда Трампа, бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани должен будет выплатить двум бывшим работницам избирательных комиссий в Джорджии компенсацию в размере 148 миллионов долларов. Работницы подали в суд на Джулиани за клевету на ложь, которую, как они посчитали, он распространял о них в 2020 году, что подвергло их жизнь расистским угрозам и преследованиям.

Выплата компенсации пострадавшим женщинам может финансово разрушить Джулиани, так считает его адвокат, чье имя фигурирует ни в одном судебном деле против бывшего президента, связанных с расследованием фальсификации выборов.

Ранее Джулиани признал по этому делу, что он ложно обвинял женщин в фальсификации избирательных бюллетеней. По его неоднократно повторенным заявлениям, женщины тайком выносили бюллетени в чемоданах, многократно пересчитывали их и фальсифицировали машины для голосования.

Однако, признание вины не помешало Джулиани продолжать высказывать необоснованные обвинения в адрес женщин в комментариях журналистам.

Бывший мэр Нью-Йорка всегда был одним из самых громких сторонников ложных заявлений 45-го президента об “украденных выборах”.

Судья, привлекая Джулиани к ответственности, постановил, что бывший мэр лишь на словах выполнил свои юридические обязательства, пытаясь при этом представить себя жертвой по делу: адвокат Джулиани настаивал на том, что его клиент не несет полной ответственности за злодеяния, с которыми столкнулись женщины.